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14:45 08 Ağustos 2019
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    İngiliz yazardan tartışma yaratan sözler: Kadınlara yer vermem, çünkü feminizm centilmenliği öldürdü

    © AFP 2019 / EITAN ABRAMOVICH
    Yaşam
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    İngiltere'de bir TV programında gazeteci-yazar Nirpal Singh Dhaliwal'in 'feminizmin centilmenliği öldürdüğü' görüşü tartışmaya açıldı. Centilmenlik yapan erkeklerin feministler tarafından terslendiğini gündeme getiren Dhaliwal, artık kadınlara yer vermeyeceğini söyledi.

    Hindistan kökenli Britanyalı gazeteci-yazar Nirpal Singh Dhaliwal, feminizm yüzünden centilmenlik kurallarının kafa karıştırıcı hale geldiğini, bu yüzden toplu taşımada artık kadınlara yer vermeyeceğini duyurdu.

    ITV kanalının 'Günaydın Britanya' isimli sabah programına erkek yazar Nirpal Singh Dhaliwal ile BBC'nin kadın radyo sunucusu ve DJ'i Noreen Khan konuk olarak katıldı.

    Programda Dhaliwal'in 'feminizmin centilmenliği öldürdüğü' görüşü tartışmaya açıldı.

    Çok paylaşılan bir tweeti örnek olarak veren Dhaliwal, tweeti atan kadının bagajına yardım ettiği için bir erkeği eleştirdiğini, bu durum karşısında centilmenliğin anlamını sorgular hale geldiğini belirtti. 

    Olayın kahramanı olan kadın yazar Caroline Rothstein, uçakta üst raftan bagajını çıkaran erkeğe "Hayır, teşekkür ederim" dediğini aktarıp bunun 'hesaplanmış bir direniş eylemi' olduğunu vurgulamıştı.

    Bu ifadeler karşısında kadınlara neden yer vermesi gerektiğini sorguladığını aktaran Dhaliwal, şöyle devam etti:

    "İlkin, kadının bir engeli yoksa, niye yer vereyim? Biliyorsunuz, bilet alırken erkekler de kadınlarla aynı parayı ödüyor. İşte çok çalışıyorlar, bitap düşüyorlar. Eğer kadının fiziksel engeli yoksa ona niye yerimi vereyim?"

    45 yaşındaki yazar, kibar, nazik davranma dürtüsünün yerli yerinde olduğunu, ama sırf yardım ettikleri için terslendikleri ya da azarlandıkları durumların erkeklerin kafasını karıştırdığını dile getirdi. 

    Programın diğer konuğu olan BBC'nin radyo sunucusu ve DJ'i Noreen Khan ise feminist olmasında rağmen erkeklerin yardımını kabul etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

    Bunun üzerine yardım jestlerinin karşılıklı olması gerektiğini savunan Dhaliwal, "Hayatta hiçbir kadın bana yer vermedi, futbol oynarken sakatlandığımda ve vagonda sekerek yürüdüğümde bile vermedi. Hiçbir kadın benim için sandalye çekmedi, kapı açmadı, hiçbir şey yapmadı" dedi. 

    Noreen Khan ise feminizm ile centilmenliğin birlikte varolabileceğini savundu. 

    Program sosyal medyada tartışma yaratırken, pek çok kişi nezaketle centilmenliğin aynı şey olmadığına işaret etti. 

    Bir kadın "Bence nezaketle centilmenlik birbirine karıştırılmamalı. Merdivende bavul taşıyanlara erkek ya da kadın ayrımı yapmadan yardım teklif ediyorum" diye yazdı. 

    Bir başkası "Centilmenlik terimini unutun. Bu ilgili kişilerin yaşı, ırkı, cinsiyetine bakmaksızın bir nezaket ve kibarlık eylemidir" görüşünü dile getirdi. 

    "Saldırganlık içermez ve kesinkes direnmek yerine memnuniyetle karşılanmalıdır."

    Bununla birlikte programda erkek yazar, kadının hamile, sağlık sorunun ve ya da fiziksel sorununun olması halinde yerini vereceğini belirtti. 

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