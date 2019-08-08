Uluslararası Kedi Günü'nde, Rusya’ya özgü 8 kedi türüyle tanışın

İnsan ırkının evcilleştirdiği ilk hayvan olan kediler, dokuz bin yıldan uzun süredir bizlerle beraber yaşıyor. Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatılan Uluslararası Kedi Günü (Kedi Bayramı), 2002 yılından beri 8 Ağustos’ta kutlanıyor. Söz konusu günün amacı, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden kediler hakkında insanları bilinçlendirmek ve sevimli dostlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek.

🐱 Today is #InternationalCatDay! We love cats and are extremely proud for all these 'furry dwellers' that live in #Russia. Russian Blue & Siberian kitties are definitely among the most beautiful and smart breeds. Don't you agree? #RussianCats pic.twitter.com/yHxozukEIN — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) August 8, 2019

​Rusya’ya özgü 8 kedi türünü ise şöyle:

Mavi Rus kedisi

Mavi Rus kedileri, Rusya’da açık ara en yaygın olan kedi türü. Efsaneye göre maviye çalan gri bir renge sahip bu kediler, Rusya’nın kuzeyindeki Arhangelsk liman şehrine İngiliz denizciler tarafından getirildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jasper 🎩 (@fancy.boy.jasper)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Ağu, 2019, 5:26öö PDT )

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Sibirya kedisi

Sibirya kedilerine, ilk olarak 16. yüzyıldan kalma kaynaklarda rastlanıyor. Ancak o dönemlerde söz konusu kediden ‘Buhara kedisi’ olarak söz ediliyor. Buna gerekçe olarak da soyunun Özbekistan’daki büyük bir ticaret şehri olan Buhara’ya dayanması gösteriliyor. Günümüzde Rusya’nın dört bir yanında bulunabilen bu kediye ‘Sibirya kedisi’ denilmesinin nedeni ise, ilk kez Sibirya’da görülmüş olması. Bölgenin karlı ve soğuk ikliminden ötürü, kedinin uzun ve kalın tüyleri ve iri bir cüssesi bulunyor.

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Donskoy Kedisi

Kökeni Kanada’ya dayanan Sfenks Kedisi’ne benzerliğiyle dikkat çeken Donskoy kedilerinin serüveni, Şubat 1986 tarihinin Rostov-na-Donu şehrine dayanıyor. Bölgenin yerlilerinden Yelena Kovaleva, bir gün eve dönerken bir gurup erkek çocuk tarafından işkence edilen bir kedi görüyor. Ardından kurtardığı bu kedinin tümüyle tüysüz olduğunu görüyor. Kediyi derhal veterinere götürse de, kedide herhangi bir sağlık sorununa rastlanmıyor. Ardından söz konusu kedi yavruladığında, bu minik kedilere Donskoy Sfenks’i adı veriliyor.

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Kurilian Bobtail

Bu kedilerin soyu, aslında Japon Kıvrık Kuyruk kedisine dayanıyor. Bir dönem evcilleştirilen bu kediler, bir süre sonra yeniden vahşi özelliklerini geri kazandılar. Söz konusu kediler balık oltasına benzer sivri pençeleri sayesinde ağaçlara tırmanıyor, kuş ve balık avlıyor. Üstelik bu kediler, sudan da korkmuyor.

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Neva Masquerade

Uzun tüylü ve açık mavi gözlü Colorpoint cinsi bu kedi, ismini maske takmış gibi olan görünümünden alıyor. Aynı zamanda bu kedi, Sibirya kedisinin de bir türü.

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Peterbald

Petersburg Sfenks’i olarak da bilinen bu kedinin uzun ve dar şekilli başı, oldukça ayırt edici bir özelliği. Önden bakıldığı zaman badem gözlü görünen bu kedinin kulakları ise oldukça geniş. Tüysüz olmasını sağlayan genlerini Donskoy kedisinden aldığı düşünülen bu kedinin vücut şekli ise Siyam kedilerine dayanıyor.

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Ural Rex

Ural Dağlarında yaşayan bu kedinin hikâyesi, savaş öncesi döneme dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra sayıları azalan Ural Rexlerinin, 1960 yıllarda soyunun tamamen tükendiği sanılmıştı.

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Mekong Bobtail

Mekong Bobtail’in de atası olan Siyam kedileri, Avrupa kıtasına ilk olarak 1884 yılında günümüzde Tayland olarak bilinen Siam’ın başkentinden getirilmişti. Siyam kedilerinin Amerika kıtasına ulaşması 1890’ı, Rusya’ya ulaşması ise yirminci yüzyılın başlarını buldmuştu. Söz konusu tür ise, ilk olarak St. Petersburg’da gözlemlendi. Kedigil uzmanları ise, ancak 1994 yılında bu türü incelemeye başladı.

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