16 yaşındaki iklim aktivisti Greta'dan Kaz Dağları mesajı

Smile for Future (Gelecek için Gülümse) zirvesi için Lozan'da bulunan Thunberg, "Kaz Dağları hepimizin" diye seslendi.
Öte yandan Bianet'in haberine göre aynı etkinlik için Lozan'da bulunan Türkiyeli iklim aktivistleri Selin Gören ve Atlas Sarrafoğlu da Greta Thunberg ile bir araya geldi. Atlas Sarrafoğlu, Greta ile fotoğrafını paylaşarak, "Geçen sene ağustos ayında tek başınaydı. Şimdi Greta'nın yanında milyonlarca çocuk var. Yani biz varız!" dedi.
Geçen sene ağustos ayında tek başınaydı. Şimdi Greta’nın yanında milyonlarca çocuk var. Yani biz varız!— Atlas Sarrafoğlu (@AtlasSarrafoglu) August 7, 2019
She was alone on last August. But now there's millions of kids with Greta. There is us!#fridaysforfuture #iklimkrizi #SmileForFuture @fridaysforfuture_tr @GretaThunberg pic.twitter.com/SyVV5c1q5P
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