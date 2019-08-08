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20:53 08 Ağustos 2019
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    Huawei, 2025 yılı için 10 mega-trend tahminini açıkladı

    © REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
    Yaşam
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    5G kapsamı, yapay zeka (AI), ev robotu ve akıllı asistan kullanım oranları da dahil olmak üzere 2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngören Huawei, geleceği şekillendirecek 10 mega-trend tahminini açıkladı.

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    © AA /
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    Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, veriler ve günlük kullanım örneklerinden yola çıkarak akıllı teknolojinin her sektöre nasıl nüfuz ettiğini gösteren Global Endüstri Vizyonu (GIV) Raporu'nu yayımladı.

    2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngören Huawei, geleceği şekillendirecek 10 mega-trendini de açıkladı.

    Buna göre, birinci sırada "Botlarla Yaşamak" geliyor. Son gelişmeler, algısal yapay zeka ve ağ teknolojileri, çeşitli ev ve kişisel senaryolarda robotiklerin kullanım oranını yükseltiyor. Global Endüstri Vizyonu, 2025 yılına geldiğimizde ev robotu kullanım oranının yüzde 14'e ulaşacağını öngörüyor.

    İkinci sırayı "Üstün Görüş" alıyor. 5G, VR/AR, makine öğrenmesi ve diğer gelişen teknolojilerin gelişmesi, iş dünyası ve kültürlerimiz için yeni manzaralar açarak mesafelerin kalkmasını ve tarihin ötesini görmemizi sağlayacak. GIV, AR/VR kullanan şirketlerin oranının yüzde 10'a yükseleceğini tahmin ediyor. 

    © AFP 2019 / Nodowlsky
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    "Sıfır Arama" trendi ise üçüncü sırada yer alıyor. Veri odaklı ve sensör donanımlı cihazlar ihtiyaçlarımızı öngörmeye başladığında, bilgi herkesi bulacak. Gelecekteki aramalar buton gerektirmeyecek, kişisel sosyal ağlar zahmetsizce oluşturulacak. GIV, akıllı cihaz sahiplerinin yüzde 90'ının akıllı kişisel asistanlar kullanacağını öngörüyor.

    'DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 58'İ G5'YE ERİŞEBİLECEK'

    Huawei açıklamasında, geleceği şekillendirecek 10 mega-trend arasında dördüncü sırada "Akıllı Sokaklar" yer aldı. Akıllı ulaşım sistemleri insanları, araçları ve altyapıyı birbirine bağlayarak sıfır tıkanıklık, hızlı acil durum müdahalesi ve hayatı daha kolay hale getirecek diğer işlevleri yaratıyor. GIV, araçların yüzde 15'inin nesnelerin interneti ile bağlantılı olacağını öngörüyor.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Beşinci sırada 'Botlarla Çalışma' yer alıyor. Günümüzde birçok endüstriyi dönüştürmeye devam eden akıllı otomasyon, daha tehlikeli, yüksek tekrarlı ve hassasiyetli görevleri üstlenecek. GIV, her 10 bin çalışan için sektörde 103 robot olacağını öngörüyor. Altıncı sırada 'Artırılmış Yaratıcılık' yer alıyor. Bulut teknolojisi ve yapay zeka, bilimsel deney ve inovasyon maliyetini azaltacak ve herkes için uygun bir potansiyel yaratacak. GIV, büyük şirketlerin yüzde 97'sinin yapay zeka kullanacağını öngörüyor. Yedinci sırada 'Kesintisiz İletişim' yer alıyor. Yapay zeka ve büyük veri analizi, şirketler ve müşteriler arasında kesintisiz iletişim kurarak dil engellerini ortadan kaldırıyor. Doğruluk ve güven yarının iletişimini destekleyecek. GIV, işletmelerin ürettikleri verinin yüzde 86'sını tamamen kullanacaklarını öngörüyor. 

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
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    Sekizinci sırada 'Simbiyotik Ekonomi' bulunuyor. Global şirketler, birleşik erişim platformlarında dijital teknoloji ve akıllı uygulamaları benimsiyorlar. Bu ise daha fazla iş birliği, kaynak paylaşımı, daha güçlü küresel ekosistemler ve daha yüksek verimlilik anlamına geliyor. GIV, her şirketin her yerde bulut teknolojisi kullanacağını ve iş uygulamalarının yüzde 85'inin bulut tabanlı olacağını öngörüyor" 

    Dokuzuncu sırada "5G’nin hızlı yayılımı" yer aldı. 5G daha önceki kablosuz internet seçeneklerinden çok daha hızlı indirme gücüne sahip. GIV, dünya nüfusunun yüzde 58'inin 5G'ye erişebileceğini öngörüyor. 

    Son olarak ise onuncu trend "Global Dijital Yönetim" oldu. Dijital teknolojideki gelişmeler, paylaşılan veri standartları ve veri kullanımı ilkeleri ile dengelenecek. GIV, yıllık küresel veri hacminin 180 ZB'ye (1 ZB = 1 trilyon GB) ulaşacağını tahmin ediyor. 

     

    Etiketler:
    Çin, Teknoloji, 5G, Huawei
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