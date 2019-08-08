Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor

Hem WhatsApp hem de Instagram, bağımsız birer şirket olarak kurulduktan yıllar sonra Facebook tarafından satın alındılar. Şu sıralarda test aşamasında olan özelliğin kullanıma geçmesiyle birlikte her iki platform da ortak bir özelliğe sahip olmuş olacaklar.
WhatsApp'ın bu özelliği ortalama 7 saniyelik videolarda kullanılabilecek ve hem kişilere gönderilirken hem de durum güncellemesi olarak paylaşılabilecek. Henüz test aşamasında olan özelliğin önce iOS ardından da Android platformu için kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.
WhatsApp'ın Boomerang özelliğin kullanıcılar tarafından ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise henüz bilinmiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)