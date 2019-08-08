Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor

WhatsApp, Instagram'ın Boomerang özelliğine sahip olacak. Şu an test aşamasında olan Boomerang özelliğinin WhatsApp kullanıcıları tarafından ne zaman kullanılacağı ise bilinmiyor.

Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Instagram'ın sevilen özelliklerinden olan "Boomerang" özelliği geliyor. Bu sayede kullanıcılar, kaydettikleri kısa videoları Boomerang da denilen hızlandırılmış ve kendini tekrarlayan bir şekilde karşı tarafa gönderebilecekler.

Hem WhatsApp hem de Instagram, bağımsız birer şirket olarak kurulduktan yıllar sonra Facebook tarafından satın alındılar. Şu sıralarda test aşamasında olan özelliğin kullanıma geçmesiyle birlikte her iki platform da ortak bir özelliğe sahip olmuş olacaklar.

WhatsApp'ın bu özelliği ortalama 7 saniyelik videolarda kullanılabilecek ve hem kişilere gönderilirken hem de durum güncellemesi olarak paylaşılabilecek. Henüz test aşamasında olan özelliğin önce iOS ardından da Android platformu için kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.



WhatsApp'ın Boomerang özelliğin kullanıcılar tarafından ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise henüz bilinmiyor.