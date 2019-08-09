Alaska'da SSCB döneminde gönderilmiş bir zaman kapsülü bulundu

ABD'nin Alaska eyaletinde ikamet eden Tyler Ivanoff, Sovyetler Birliği döneminde şişeye koyularak denize salınmış 50 yıllık bir mesaj buldu. Ivanoff, bu sıra dışı keşfinin fotoğrafını Facebook üzerinden paylaşarak Rusça bilen kişilerden mektubun tercümesi konusunda yardım istedi.

Tyler Ivanoff, Alaska’nın Shishmaref kıyılarında 20 Haziran 1969 tarihinde gönderilmiş bir zaman kapsülü buldu.

Rusça bilmediği için mektubun içeriğini anlayamayan Ivanoff, keşfini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak kendisine yardımcı olacak birilerini aradı.

Mektupta yazana göre mektubun sahibi, Uzak Doğu Taşımacılık Şirketi’nin Sulak isimli depo gemisinde çalışan bir denizci. Mektubun yazarı, gelecekte bu şişeyi bulacak olan kişiye en içten selamlarını sunuyor ve gemi mürettebatını bu keşfinden haberdar etmesini rica ediyor.

Mektup, "Sizlere sağlıklı ve uzun ömürler, bir de mutlu yolculuklar dileriz" sözleriyle sonlanıyor.

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Uzak Doğu temsilcisi Peter Osiçanski, söz konusu mektubun gerçekten 50 yıl önce gönderilmiş olduğunu doğruladı.

Sulak depo gemisi, Japonya’nın Yokohama şehrinde 1966 yılında inşa edildi ve 1992 yılına dek kullanıldı.

Uzak Doğu Taşımacılık Şirketi, Sovyet Birliği’nin dağılmasının ardından FESCO taşımacılık şirketine dönüştürüldü. Söz konusu şirket, bugün Rusya’nın en büyük yük taşımacısı. Şirket artık yalnızca taşımacılık değil, aynı zamanda lojistik, raylı taşıma sistemleri ve liman hizmetleri de veriyor.