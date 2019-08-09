Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının bugün kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
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