Tarantino’nun çocukken en sevdiği Rus filmi hangisiydi?

ABD’li yönetmen Quentin Tarantino, yeni filminin galası için gittiği Rusya’nın başkenti Moskova’da çocukluğunda Sovyet yapımı ‘Amfibi Adam’ filmini çok sevdiğini söyledi. Tarantino ayrıca onuncu filmini de çekmek istediğini ifade etti.

Ünlü yönetmen Tarantino, ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ filminin galası için geldiği Moskova’da çocukken 1962 yapımı Sovyet bilim kurgu romantizm filmi ‘Amfibi Adam’ı (Çelovek-Amfibiya) çok sevdiğini ifade etti.

Tarantino, filmle ilgili “Eğer 1969 ya da 1970’li yıllarda yaşayan küçük Quentin için film yapacak olsaydım, bildiği bir Rus filmi olurdu” ifadelerini kullandı.

ABD’de bu filmin sinemalarda hiç gösterilmediğini, filmi televizyondan izlediğini belirten Tarantino “Los Angeles’ta 9. Kanal’ı açtım. 1970’li yılların başında Amfibi Adam filmini çok sık gösteriyorlardı. Memnuniyetle izlerdim. Bayılırdım bu filme, Rusça olduğunu da bilmiyordum” dedi.

Tarantino, onuncu filmini de çekmek istediğini ancak henüz ne hakkında olacağını bilmediğini ekledi: “Ancak düşünecek olursak tüm filmler aynı konuyu anlatıyor. Her film büyük bir trenin vagonu gibi. Tüm filmlerimin mantığını toparlayan büyük bir süperfilm yapmak istiyorum.”