Haluk Levent Ferdinand’ın yavrusunu ziyaret etti: Deden geldi

Haluk Levent, geçen yıl Kurban Bayramı’nda Rize’den kaçan boğa Ferdinand’ın da bulunduğu İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı’nı ziyaret etti.
© AA / Ahmed Melik Yağmur
Ferdinand’ın 2 ay önce doğan ve Ferdi ismini verdiği yavrusunu seven Levent, ona "Deden geldi" dedi.
Çiftlikte bulunan diğer hayvanlarla da ilgilenen Levent, çiftlikte bakılan üç bacaklı ata protez bacak sağlanmasıyla ilgili çalışmaları hızlandıracağını söyledi.
Atlara şeker veren Levent, çiftlik sahibi Sibel Çakır ile bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.
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