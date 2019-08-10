Gizemli hastalık balon gibi şişiyor

Hindistan'ın Muzaffarpur şehrinde yaşayan bir genç, karnının anormal boyutlara gelmesine yol açan gizemli bir hastalığa yakalandı.

Daily Mail’in aktardığına göre Sujit Kumar, hastalığın ilk belirtilerinin 7 yaşında başladığını anlattı. Çocukken hastaneye kaldırılmış ama doktorlar hastalığın sebebini bulamamıştı.

O günden bu yana tam 12 yıldır karnı büyümeye devam ediyor. Bu, adama rahatsızlık vermenin yanı sıra şiddetli ağrılara da neden oluyor.

Bununla birlikte normalde gastrointestinal hastalıkların belirtileri olan mide bulantısı, kusma, ishal, Kumar’da yok. Genç adama başkent Yeni Delhi’deki doktorlara görünmesi tavsiye edildi ama bunun için parası yok.

Mechanic's stomach has ballooned in size and 'won't stop growing' because of a mystery condition https://t.co/p7MREHizcd — Daily Mail Online (@MailOnline) August 8, 2019

Çocukluk ve ergenliğinin çok zor geçtiğini, yaşıtlarının onunla sürekli dalga geçtiğini anlatan Kumar, aşırı büyük karnı yüzünden spor da yapamadığını söyledi.

Halihazırda bisiklet fabrikasında iş bulan genç, "İşe gitmeyi seviyorum. İş arkadaşlarım asla benimle dalga geçmiyor" dedi.