'İlişkimiz eşsiz ve modern' demişti: Cyrus- Hemsworth çifti ayrıldı

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Liam Hemsworth 8 aylık evliliklerini bitirdi.

Cyrus'un sözcüsü ayrılık iddialarını doğrulayan bir açıklama yapıp "Liam ve Miley ayrılma kararı aldı" ifadesini kullandı, hayranlardan 'sürece saygı duymalarını' istedi.

People sitesine konuşan sözcü, "Partner ve birey olarak sürekli gelişen ve değişen Miley ile Liam, kendilerine ve kariyerlerine odaklanırken en iyisinin bu olduğuna karar verdiler. Bakımı üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı. Çiftin 7 köpek, 3 kedi ve 2 domuz olmak üzere 16 evcil hayvanı var.

Miley Cyrus and Liam Hemsworth Split After Less Than a Year of Marriage: 'This Is What's Best' https://t.co/QnFOoIhxNG — People (@people) August 11, 2019

26 yaşındaki Cyrus ve 29 yaşındaki Hemsworth bir dargın bir barışık süren ilişkilerini Aralık 2018'de evlilikle bir üst düzeye taşımıştı. Cyrus ilişkilerini 'eşsiz' ve 'modern' olarak tanımlamıştı.

Cyrus'un bu hafta bir Instagram fotoğrafında parmağında yüzüğünün olmadığı görülmesi sonrası ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.