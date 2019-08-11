Adana'daki baba cinayetinde yeni detaylar: Trans bireye babasının numarasını verip buluşma ayarlatmış

Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda Hakan T. , kardeşi Mehmet T. ve annesi Saliha T. ile birlikte babaları Ramazan T.'yi takip etti. 2 kardeş ve anneleri, Ramazan T.'nin girdiği trans birey Ercan Z.'nin evine baskın yaptı. Mehmet T. çıplak halde gördüğü babasını bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet Büro ekipleri, Mehmet T. ve annesi Saliha T.'yi de saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Trans birey Ercan Z. sorgusunda bir süre önce oğul Hakan T. ile arkadaş olduğunu anlattı: "Hakan bana tanıdığı olan bir adamın kadınlara çok düşkün biri olduğunu ve eşini sürekli aldattığını söyledi. Babası olduğunu bilmediğim Ramazan T.'nin numarasını verip buluşma ayarlamamı, ardından eve geleceklerini ve baskın yapacaklarını anlattı. Bu olaydan sonra eşinin bu kişiden boşanacağını belirterek benden yardım istedi."

Gözaltına alınan anne Saliha T. de "Hakan o gece eve geldi. Babasının yine bir kadının evinde olduğunu söyledi. Zaten beni aldattığını biliyordum. Son kez gözümle görmek istedim. Baskın yapacağımız eve giderken yoldan odun aldım. Eve geldik, kapı açıldığında kadın sandığım Ercan Z.'yi yarı çıplak, eşimi de çıplak gördüm. Ona odunla vurdum, ağlayınca oğlum Mehmet babasını bıçakladı" diye konuştu.

Sorguları tamamlanan Mehmet T., SalihaT. ve Ercan Z. adliyeye sevk edildi. Polis kaçan Hakan T.'yi arıyor.