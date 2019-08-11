Robot FEDOR, UUİ yolculuğu öncesinde uzay aracına alındı

Rusya’da üretilen ve 22 Ağustos’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) doğru yola çıkacak olan insansı robot FEDOR, Soyuz MS-14 uzay aracına yerleştirildi.

Geçen temmuz ayında Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne yeni ismi Skybot F-850 ile gelen robot FEDOR, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla UUİ yolculuğu öncesinde Soyuz MS-14 uzay aracına alındığını duyurdu.

Mesajda, “Beni kutlayabilirsiniz, bugün Soyuz MS-14 pilotlu uzay aracına taşındım ve şimdi pilot koltuğuna yerleştiriliyorum. Yarın sabah benim sistemlerimi, uzay aracı kontrol sistemi ile birlikte test etmeye başlayacağız” ifadelerine yer verildi.

Daha önce insansı robot FEDOR’a, kozmonotlarla konuşabilmesi için sesli destek özelliği eklendiği duyurulmuştu.

22 Ağustos’ta UUİ’ye gönderilecek olan robot FEDOR’un ismi uçuş öncesinde Skybot F-850 olarak değiştirildi. UUİ’ye gittikten sonra siber-kozmonot, istasyonun Rusya bölümüne götürülecek ve Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un gözetiminde görevlerini yerine getirecek. FEDOR’un Dünya’ya dönüşü ise 7 Eylül’de olacak şekilde planlandı.

Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём. pic.twitter.com/7USVerRdTh — FEDOR (@FEDOR37516789) August 11, 2019

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