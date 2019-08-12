ABD'de bir ayı girdiği evden duvarı yıkarak kaçtı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir siyah ayı, girdiği eve polisin gelmesi üzerine, evden duvarı yıkarak 'firar etti'.

Estes Park kasabasında cuma akşamı yaşanan olayda boş bir eve giren ayı, duvarı yıkarak polisten kaçtı. Olayda yaralanan olmadı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre polis, ayının dikkatini muhtemelen çöp kokusunun çektiğini söyledi.

Estes Park Emniyet Müdürlüğü, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, halka kendilerinin ve ayıların güvenliği için evlerinin ve arabalarının tüm kapı ve pencerelerini kapalı tutma çağrısında bulundu.

Colorado Park ve Vahşi Yaşam departmanı, 3 Ağustos'tan önceki 10 gün içerisinde ayıların Estes Park bölgesinde 35 araca ve 9 eve girdiğini kaydetti.