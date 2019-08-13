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    FBI'dan 51. Bölge etkinliğinin kurucusunun evine 'ziyaret'

    © AP Photo / Laura Rauch
    Yaşam
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    51. Bölge etkinliğini düzenleyen Facebook sayfasının sahibi Matty Roberts'ın evi, FBI yetkilileri tarafından ziyaret edildi. FBI'la görüşen Roberts, yaşadıklarını aktardı.

    © AFP 2019 / David Becker
    Facebook, 51. Bölge'yi basmaya hazırlanan ABD'lilerin etkinlik sayfasını kapattı: Zuckberg bir uzaylı
    Facebook'ta bir mizah sayfasının başlattığı etkinlikte, uzaylı çalışmalarının yürütüldüğü düşünülen 51. Bölge'yi istila etmek üzerine bir etkinlik başlatıldı. Başlangıçta şaka olduğu son derece belli olan etkinliğe iki milyon kişinin katılacağını belirtmesi üzerine olayın şaka boyutunu aştığına kanaat getirildi.

    ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda kimsenin böyle bir şeye teşebbüs etmemesi gerektiğini, böyle bir girişimde bulunanların da geri püskürtüleceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından daha fazla kişi etkinliğe katılacağını belirtti. Dahası, Nevada'da bulunan askeri üssün etrafındaki oteller doldu.

    Annesinin onu aramasıyla birlikte FBI'ın evine geldiğini öğrenen etkinliğin kurucusu Roberts, doğal olarak ciddi şekilde korktuğunu ancak olayların tahmin ettiği şekilde gerçekleşmediğini dile getirdi.

    Webtekno'nun aktardığına göre, evine gelen FBI görevlilerinin yalnızca kendisinin güvende olduğunu kontrol etmek ve ölüm tehdidi alıp almadığını öğrenmek için geldiğini belirten Roberts, gelen görevlilerin 'son derece havalı' olduğunu belirtti.

    © AP Photo / Laura Rauch
    ABD'den 51. Bölge'yi basmak için örgütlenen vatandaşlara uyarı: Ordu hazır bekliyor
    Bu etkinliğin bir şaka olduğunu ifade eden Roberts, Facebook kendi sayfasını kapattığı zaman bunu insanlara açıklayamayacağını, birçok insanın etkinliği gerçek sanarak alana gideceğini belirtti. Facebook, sayfayı tekrar etkinleştirdiğindeyse tüm olay yeni bir etkinliğe dönüştü.

    Belirtilen tarihte konuyla ilgili bir festival düzenlemek isteyen Roberts, etkinliğe katılan kişilerle birlikte müzik, sanat ve kamp üzerine bir festival gerçekleştireceğini belirtti. Etkinliğin Nevada'da yapılacağını da belirten Roberts, herkesi beklediğini açıklamalarına ekledi.

    Bu etkinliği yaparken birinci odağının para olmadığını belirten Roberts, "Kâr etmek tabi ki de güzel bir şey ancak para önceliği olan biri olarak görülmek istemiyorum. İşin parasal boyutu gerçekten benim için önemli değil. Başlangıçta bu işin gerçek dahi olacağını düşünmeden başlattım ve şu an da öyle devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    FBI, Nevada, ABD
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