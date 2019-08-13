Pakistanlı seyirci, Hint oyuncu Chopra'yı 'nükleer savaşı kışkırtmakla' suçladı: Savaşa düşkün değilim ama vatanseverim

Hindistanlı oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Priyanka Chopra, kendisini ‘nükleer savaşı kışkırtmakla’ suçlayan Pakistanlı bir seyirciye “Savaşa düşkün değilim ama bir vatanseverim” yanıtını verdi.

Pakistanlı bir seyirci, ABD’nin Los Angeles kentinde bir Güzellik Konferansı'na (BeautyCon) katılan Priyanka Chopra’nın şubat ayında attığı bir tweeti gündeme getirdi ve genç oyuncuyu ‘nükleer savaşa destek vermekle, ikiyüzlü davranmakla’ suçladı.

Hindistan ordusuna ait jetlerin, Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün Pakistan’daki kampını vurmasının ardından 26 Şubat’ta bir tweet atan Chopra, 'Jain Hind #HindistanSilahlıKuvvetleri' ifadelerini kullanıyordu.

‘Jai Hind’ Hindistanlı siyasetçilerin sıkça kullandığı bir slogan ve "Hindistan'ı selamlayın" anlamına geliyor.

'İKİYÜZLÜSÜN'

Indian actress Priyanka Chopra found herself in a hard spot as she was accused of “encouraging nuclear war against Pakistan”. She found her ground quickly though, by saying that, while she’s not fond of war, she is “patriotic.”



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Etkinliğin soru-cevap bölümünde söz alarak Chopra’yı suçlayan Pakistanlı bir kadın seyirci, "Senin insanlık hakkında konuşmanı dinlemek biraz zordu çünkü komşun olarak, bir Pakistanlı olarak senin biraz ikiyüzlü olduğunu düşünüyorum. Sen bir UNICEF barış elçisisin ve Pakistan'a karşı bir nükleer savaşa destek veriyorsun. Benim gibi milyonlarca Pakistanlı Bollywood'daki işlerinde sana destek verdi ve sen nükleer savaş istedin” dedi.

​'VATANSEVERİM'

Genç kadına sakince yanıt veren Priyanka Chopra ise, ‘savaşa düşkün olmadığını’ söyledi, sadece ‘vatansever’ olduğunu vurguladı.

Chopra, “Savaş gerçekten düşkün olduğum bir şey değil ama ben bir vatanseverim” dedi.

'PAKİSTANLI ARKADAŞLARIM VAR'

Pek çok Pakistanlı arkadaşı olduğunu da ekleyen Chopra, “Beni seven ve sevmiş olan insanların duygularını incittiysem özür dilerim. Ancak hepimizin takip etmek zorunda olduğu bir ortak noktada buluşabileceğimizi düşünüyorum. Hepimiz sevgi adına buradayız. Kendini küçük düşürme” ifadelerini kullandı.