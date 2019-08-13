Pakistanlı seyirci, Hint oyuncu Chopra'yı 'nükleer savaşı kışkırtmakla' suçladı: Savaşa düşkün değilim ama vatanseverim

Hindistan ordusuna ait jetlerin, Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün Pakistan’daki kampını vurmasının ardından 26 Şubat’ta bir tweet atan Chopra, 'Jain Hind #HindistanSilahlıKuvvetleri' ifadelerini kullanıyordu.
‘Jai Hind’ Hindistanlı siyasetçilerin sıkça kullandığı bir slogan ve "Hindistan'ı selamlayın" anlamına geliyor.
'İKİYÜZLÜSÜN'
Indian actress Priyanka Chopra found herself in a hard spot as she was accused of “encouraging nuclear war against Pakistan”. She found her ground quickly though, by saying that, while she’s not fond of war, she is “patriotic.”— RT (@RT_com) August 12, 2019
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'VATANSEVERİM'
Chopra, “Savaş gerçekten düşkün olduğum bir şey değil ama ben bir vatanseverim” dedi.
'PAKİSTANLI ARKADAŞLARIM VAR'
Pek çok Pakistanlı arkadaşı olduğunu da ekleyen Chopra, “Beni seven ve sevmiş olan insanların duygularını incittiysem özür dilerim. Ancak hepimizin takip etmek zorunda olduğu bir ortak noktada buluşabileceğimizi düşünüyorum. Hepimiz sevgi adına buradayız. Kendini küçük düşürme” ifadelerini kullandı.
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