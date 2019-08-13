Sahibinden kaçan inek 5 gün sonra askeri yasak bölgede bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşanan olayda Demir ailesinin elinden kaçtıktan sonra kayıplara karışan kurbanlık inek, beş gün sonra, nöbet tutan askerin ihbarıyla askeri yasak bölgede bulundu.

Demir ailesinin aldığı inek, eve götürülürken kamyonetin kasasından indirildiği sırada kaçarak Atatürk Üniversitesi'ne ait ormanlık alana girdi.

Gözden kaybolan hayvanı bulmak için gün boyunca arama yapan aile bireyleri tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.

Ancak aile, Erzurum Hava Meydan Komutanlığında nöbet tutan askerlerin ihbarıyla ineğin yasak bölge çevresinde olduğunu öğrendi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de yardımıyla yakalanan inek beş günün ardından Demir ailesine teslim edildi.

'GÜNLERCE ORMANDA NÖBET TUTTUK'

Kurbanlığın sahibi Necati Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elimizden kaçarak ormanlık alana giren kurbanlığı günde bir veya iki kez görüyorduk. Ormanlık alanda her defasında elimizden kaçmayı başardı. Sanki yaban keçisi gibiydi. Günlerce ormanda yattık kalktık, nöbet tuttuk. Neyse ki devriye nöbeti tutan askerlerin ihbarıyla kurbanlığın yerini tespit ettik. Fotoğrafını gördükten sonra kurbanlığın bize ait olduğunu anladık. Yakalamaya çalıştık olmadı. İğne ile defalarca vuruldu yine düşmedi. Kurban olmak istemiyor mu bilmiyorum" dedi.