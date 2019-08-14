Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra'nın parfümü 'yeniden üretildi'

Mısır’da günümüzde El-Murad adıyla bilinen antik şehir Thmuis’te yapılan arkeolojik kazılarda, 2012 yılında parfüm dükkanı olduğu düşünülen bir yer keşfedilmişti.
Dükkanda, herhangi bir kokuya rastlanmasa da antik Yunan alfabesiyle hazırlanmış parfüm formülleri bulundu. O formüller arasında Kleopatra’nın parfümünün de olduğu düşünülüyordu.
İki uzman da mür ağacı yağı aroması, kakule, zeytinyağı ve tarçının kullanıldığı parfümü 2 bin yıllık tarifteki aslına uygun şekilde yeniden üretti.
ANTİK MISIR'IN CHANEL NO. 5'İ
Littman, 2 bin yıldır kayıp olan ve belki de Kleopatra’nın sürdüğü bir parfümü koklamanın 'heyecan verici' olduğunu belirtti.
Öte yandan Kleopatra’nın parfümü de dahil olmak üzere pek çok antik parfüm bu şekilde yeniden üretildi. Parfümler, ABD'nin Washington kentinde gerçekleşen bir National Geographic sergisinde tanıtıldı.
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