Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra'nın parfümü 'yeniden üretildi'

Süt banyosu gibi güzellik ritüelleriyle de nam salan Antik Mısır’ın efsanevi kraliçesi Kleopatra’nın 2 bin yıllık parfümünün yeniden üretildiği belirtildi. Antik formülleri ortaya çıkaran Profesör, "Bu, antik Mısır'ın Chanel No. 5'ydi" dedi.

Güzel kokulara olan düşkünlüğüyle bilinen Kleopatra'nın parfümünü yaratma fikri, Hawaii Üniversitesi’nden profesör Robert Littman ve Jay Silverstein tarafından ortaya atıldı.

Mısır’da günümüzde El-Murad adıyla bilinen antik şehir Thmuis’te yapılan arkeolojik kazılarda, 2012 yılında parfüm dükkanı olduğu düşünülen bir yer keşfedilmişti.

Dükkanda, herhangi bir kokuya rastlanmasa da antik Yunan alfabesiyle hazırlanmış parfüm formülleri bulundu. O formüller arasında Kleopatra’nın parfümünün de olduğu düşünülüyordu.

Littman ve Silverstein, bu formülleri antik parfümler konusunda uzman olan Alman araştırmacılar Dora Goldsmith ve Sean Couglin’e ulaştırdı.

İki uzman da mür ağacı yağı aroması, kakule, zeytinyağı ve tarçının kullanıldığı parfümü 2 bin yıllık tarifteki aslına uygun şekilde yeniden üretti.

ANTİK MISIR'IN CHANEL NO. 5'İ

Dünya çapında en çok bilinen parfümlerden birine atıf yapan Littman, Kleopatra'nın kokusu için "Bu, antik Mısır'ın Chanel No. 5'ydi" yorumunu yaptı.

Littman, 2 bin yıldır kayıp olan ve belki de Kleopatra’nın sürdüğü bir parfümü koklamanın 'heyecan verici' olduğunu belirtti.

Öte yandan Kleopatra’nın parfümü de dahil olmak üzere pek çok antik parfüm bu şekilde yeniden üretildi. Parfümler, ABD'nin Washington kentinde gerçekleşen bir National Geographic sergisinde tanıtıldı.