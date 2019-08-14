WhatsApp için yeni özellik: Parmak izi ile güvenlik sistemi

WhatsApp Android sürümüne gelen yeni bir özellik ile gündemde.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android uygulamasına kullanıcılarını sevindirecek bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre popüler uygulamaya parmak izi üzerinden güvenlik sistemi gelmiş durumda.

Söz konusu özellik, kilitli durumda gelen çağrılara cevap vermenize de imkan tanıyor. Kısa süre önce çıkan 2.19.221 Android betasıyla kullanıma açılan özelliğin, yakında tüm Android kullanıcıları için aktif edileceği belirtiliyor.