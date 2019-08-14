Bilim insanları müzik zevki ve IQ ilişkisini inceledi: 'Rap dinleyenlerin durumu vahim'

Araştırmalar müzikal tercihlerini Mozart ve Bach’dan yana yapanların sözlü şarkıları tercih eden kişilerden daha zeki olabileceğini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarında Rap müzikle zeka arasında da olumsuz korelasyon bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, bilim insanları zekayla klasik, caz, elektronik ya da ambient müzik gibi enstrümantal müzikler arasında bağlantı buldu.

Oxford Brookes Üniversitesi’nden araştırmacıların Hırvatistan’da yürüttüğü çalışma kapsamında 400’den fazla öğrenci incelendi.

Araştırma daha az zeki kimselerin karmaşık orkestra müzikleri yerine sözlü şarkıları tercih ettiğini gösterdi.

Çalışma Satoshi Kanazawa’nın zekayı alışılmışın dışında uyaranlarla ilişkilendiren ünlü Savanna-IQ hipoteziyle de örtüşüyor. Daha zeki bireylerin, daha az zeki kişilere kıyasla daha alışılmadık deneyimler aradıklarını varsayan bu hipoteze göre örneğin zeki kişiler şarkı sözü gibi belirgin içerikleri daha az içeren alternatif müzikler tercih ediyor.

Çalışmanın yazarı Elena Racevska, 467 öğrenciyi bir zeka testine tabi tuttu. Ardından öğrencilerden müzik türlerini tercihlerine göre sıralamaları istendi. Çalışmanın sonunda en yüksek IQ puanlarını alanların net şekilde enstrümantal müzikleri tercih ettiği görüldü.

Racevska çalışmaya ilişkin şunları söyledi: "Kanazawa’nın zeka ve müzik tercihleri arasındaki ilişkiye dair makalelerini okuduktan sonra farklı bir dizi yöntem kullanarak onun hipotezini daha da derinlemesine incelemeye karar verdik. Örneğin farklı bir zeka testi (yani sözel olmayan) ve müzik anketinin farklı kullanımı gibi."

YAŞ, EĞİTİM SEVİYESİ GİBİ UNSURLAR

Zeka ve müzik arasındaki ilişkiye etki edebilecek, müfredat dışı müzik eğitimi almış olmak gibi birçok değişkeni de göz önüne aldıklarını belirten Racevska yine de çalışmanın sınırlı olduğunu ve yaş, eğitim seviyesi gibi çeşitli unsurları içermediğine dikkat çekti.

Araştırma Evolutionary Biological Sciences adlı bilimsel yayında yer aldı.

Diğer yandan 2011’de yapılan benzer bir araştırmada zeka testine tabi tutulan bin 500 kişinin 18 farklı müzik türünü puanlaması istenmiş, bulgular her çeşit enstrümantal müzik zevkinin daha yüksek bir IQ’nun işareti olduğunu göstermişti.

Araştırma klasik müzik, film müzikleri, ambient müzik, smooth jazz ve big band gibi insan sesi içermeyen müzik türlerinden hoşlanan kişilerin daha yüksek IQ’ya sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Zeka ve müzik arasındaki ilişkinin müziğin kavramsal açıdan karmaşıklığına bağlı olmadığına dikkat çeken araştırmacılar, buna örnek olarak operanın daha karmaşık ve entelektüel kimselere uygun bir müzik türü olarak görüldüğünü ancak opera sevenlerin, operadan nefret edenlere göre daha zeki olmadığını belirtmişti.

Araştırmanın yazarları şunları söylemişti: "Şüphelenildiği gibi klasik müziği tercih etmek zekayla önemli ölçüde pozitif yönde ilişkilendirildi. Big band müziği tercih etmekse zekayla çok daha güçlü şekilde pozitif yönde ilişkilendirildi. Big band müziğin kavramsal açıdan klasik müzikten daha karmaşık olduğu olgusunu ortaya koymak zor olur. Diğer yandan şüphelenildiği gibi rap müzik tercihi zekayla önemli ölçüde negatif yönde ilişkilendirildi. Gospel müziği tercih etmekse zekayla çok daha güçlü şekilde negatif yönde ilişkilendirildi. Gospel müziğin kavramsal açıdan rap müzikten daha az karmaşık olduğu olgusunu ortaya koymak zor olur."

Ortak yazarlarından biri Satoshi Kanazawa olan bu araştırma Behavioral Decision Making adlı bilimsel yayında yer almıştı.