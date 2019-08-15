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21:43 15 Ağustos 2019
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    İskandinavya'dan bir erkek striptiz grubu

    Erkek striptizciler şikayetçi: Kadınlar çok saldırgan, vücudumuzda ellemedik yer bırakmıyorlar

    © Fotoğraf : Facebook/Scandinavian HUNKS
    Yaşam
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    Fabulous online sitesine konuşan İngiltere'deki erkek striptizciler, kadın müşterilerin 'cinsel saldırganlığından' yakınırken "Bizim de insan olduğumuzu unutuyorlar" dedi.

    Erkek striptiz dünyasında kadın müşterilerin kural tanımadığına dair röportaja İngiliz tabloid basını büyük ilgi gösterdi.

    Vücutlarında dokunulmadık yer kalmadığından şikayet eden erkek striptizcilerin bazıları, kadın müşteriler arasında penislerini avuçlayacak, hatta ağzına alacak kadar ileri gidenler çıktığını söyleyerek şu tepkiyi gösterdi:

    "Bizim de insan olduğumuzu unutuyorlar."

    30 yaşındaki Rob Singers, şov sırasında kadın müşterilerin çok ileri gittiğini belirtip şunları anlattı:

    Striptiz kulübü.
    © AP Photo / Charlie Riedel
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    "Şovun sonunda üstümde hiçbir şey olmadan kalabalığın arasında dolaşıyorum. Penisimle oynuyorum, ama yüzlerine fiske vurmuyorum, sadece sataşıyorum, fakat bazı kızlar penisimin önüne atlayıp ağızlarına almaya çalışıyor."

    Bir kadın penisini tırmalayıp kanattığında kız arkadaşıyla arasının bozulduğunu belirten Rob, bununla birlikte kadın kendisiyle seks yapmak istediğinde otel odasına giderek durumdan istifade ettiğini de dile getirdi. 

    Meslektaşı olan 25 yaşındaki Kelvin Valentine de çalışırken kadınlar tarafından rahatsız edildiğinden şikayet etti:

    "Kadınların aralarından ayrılmama izin vermediği durumlar oluyor, koluma sarılıp bırakmıyorlar. Bazen üzerime para atıyorlar. Bazıları erkeklere özel partilerde yapılan şekilde ileri gidiyor ve bana açıkça seks yapmayı teklif ediyor."

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    Don't mind me... 🤷🏿 Just doing my body check in the planes restroom🛩📸 Wearing all @armani This is not just a cheeky/sexy pic to rub it in your face. 😏❌ Rather to show you that our bodies are constantly changing depending on how you treat it.💯 . Interestingly, In this picture I hadn't trained in about 2weeks,💆🏾🌞 eating many cheat meals 🍔🍟🍕 and not eating consistently is going to change the body because it has been shifted from what the body knows as "the norm" e.g 4-6meals a day training hard.👀🤷🏿 When that is taken away from the body the body finds other ways to adapt to the new stimulus it's been given. Hence in my situation, slightly more body fat, loss of muscle tissue etc... Do you understand? . More importantly, it's knowing your body and understanding the positive habits you can use to make change for your self today. 🤝🏾👏🏾 Once you understand everything shifts for you.💪🏾 . Finally, its not where you are now but how quickly you progress from any situation and push forward. I know you have it in you so KEEP GOING.✔

    Публикация от Kelvin "SuperStar" Valentine (@livetomakehistory)

    29 yaşındaki Javier Markham da çıplakken kadınlar tarafından istismar edildiğinden yakındı:

    "Striptiz sırasında vücudumun dokunulmadık yerini bırakmıyorlar. Kadınlar, kendilerine yapılsa erkekleri tokatlarlar, ama bizim testislerimizi avuçluyor, penisimizi tutup sıkıyorlar."

    Penisi çekildiğinde acı duyduğunu belirten Javier, kadınların sadece erkek arkadaşlarına yapabilecekleri mahrem şeyleri kendilerine uygulamalarından rahatsızlıklarını ifade etti.

    Ama hepsi de kadınların ilgisinden memnuniyetlerini dile getirirken biri "Güzel kadınların senin için çığlık atmasını kim istemez" dedi.

    Etiketler:
    striptiz, Erkek, kadın, İngiltere
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