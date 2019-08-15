Erkek striptizciler şikayetçi: Kadınlar çok saldırgan, vücudumuzda ellemedik yer bırakmıyorlar

Fabulous online sitesine konuşan İngiltere'deki erkek striptizciler, kadın müşterilerin 'cinsel saldırganlığından' yakınırken "Bizim de insan olduğumuzu unutuyorlar" dedi.

Erkek striptiz dünyasında kadın müşterilerin kural tanımadığına dair röportaja İngiliz tabloid basını büyük ilgi gösterdi.

Male strippers have to deal with 'sexually aggressive' women

https://t.co/6hjNKaffgV — Rozina (@Sheeraz037) August 15, 2019

Vücutlarında dokunulmadık yer kalmadığından şikayet eden erkek striptizcilerin bazıları, kadın müşteriler arasında penislerini avuçlayacak, hatta ağzına alacak kadar ileri gidenler çıktığını söyleyerek şu tepkiyi gösterdi:

Sexually aggressive Dreamboys fans treat them as ‘slabs of muscle’, grope them and yank their bits https://t.co/L9RRuLOEQu — The Sun (@TheSun) August 15, 2019

"Bizim de insan olduğumuzu unutuyorlar."

Male strippers describe 'sexually aggressive' women who 'forget they're human beings' https://t.co/aHTpEfZq72 pic.twitter.com/XliX1MDZTQ — Daily Mirror (@DailyMirror) August 15, 2019

30 yaşındaki Rob Singers, şov sırasında kadın müşterilerin çok ileri gittiğini belirtip şunları anlattı:

"Şovun sonunda üstümde hiçbir şey olmadan kalabalığın arasında dolaşıyorum. Penisimle oynuyorum, ama yüzlerine fiske vurmuyorum, sadece sataşıyorum, fakat bazı kızlar penisimin önüne atlayıp ağızlarına almaya çalışıyor."

Bir kadın penisini tırmalayıp kanattığında kız arkadaşıyla arasının bozulduğunu belirten Rob, bununla birlikte kadın kendisiyle seks yapmak istediğinde otel odasına giderek durumdan istifade ettiğini de dile getirdi.

Meslektaşı olan 25 yaşındaki Kelvin Valentine de çalışırken kadınlar tarafından rahatsız edildiğinden şikayet etti:

"Kadınların aralarından ayrılmama izin vermediği durumlar oluyor, koluma sarılıp bırakmıyorlar. Bazen üzerime para atıyorlar. Bazıları erkeklere özel partilerde yapılan şekilde ileri gidiyor ve bana açıkça seks yapmayı teklif ediyor."

29 yaşındaki Javier Markham da çıplakken kadınlar tarafından istismar edildiğinden yakındı:

"Striptiz sırasında vücudumun dokunulmadık yerini bırakmıyorlar. Kadınlar, kendilerine yapılsa erkekleri tokatlarlar, ama bizim testislerimizi avuçluyor, penisimizi tutup sıkıyorlar."

Penisi çekildiğinde acı duyduğunu belirten Javier, kadınların sadece erkek arkadaşlarına yapabilecekleri mahrem şeyleri kendilerine uygulamalarından rahatsızlıklarını ifade etti.

Oh my god that’s huge 🍆🍆🍆😂 pic.twitter.com/YJcsaQe8R1 — Javier Markham (@JavierMarkham) August 12, 2019

Ama hepsi de kadınların ilgisinden memnuniyetlerini dile getirirken biri "Güzel kadınların senin için çığlık atmasını kim istemez" dedi.