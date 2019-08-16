'Rus kadınların yeni romantik ilişkilere en sık başladığı yabancı ülke Türkiye'

Sonuçlara göre Rus turistlerin birçoğu kendi ülkelerindeki tatil bölgelerinde yeni bir aşk ilişkisine başlıyor.
Ancak araştırma, Rus kadınların aşkı neredeyse kendi ülkelerindeki sıklıkta Türkiye’de bulduklarını da gösteriyor. Zira araştırmaya katılan kadınların yüzde 25’i birisine yüreklerini verdikleri yerin Türkiye olduğunu söyledi.
Российские туристы рассказали, на каких курортах они заводят романы https://t.co/CpyiosDCXK pic.twitter.com/vQPZXQBHYF— РИА Новости (@rianru) August 16, 2019
Rus kadın ve erkeklerin, partnerlerini bulduklarını söylediği diğer yabancı ülkeler ise daha düşük oranlarda olsalar da Tayland, Kıbrıs, İtalya, İspanya ve Yunanistan.
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