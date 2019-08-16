Bir garip köprü hikayesi: 10 hükümet gördü ama 24 yıldır yol görmedi

Bismil ile Savur ilçeleri arasında yapılan köprüye 24 yıldır yol bağlanmıyor. 10 hükümet gören köprüye isim bile verilmiş ama üzerinden geçmek için yol yapılmamış. Köylüler yetkililere, yetkililer de köylülere 'Acaba neden bitirilmedi?" diye soruyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ile Mardin'in Savur ilçesi arasında yoldan geçenler garip bir görüntü ile karşılaşıyor.

İki ilçe arasında sınır olan ve Savur’un Kocahüyük (Koşê) Köyü ile Bismil’in Ağıllı (Birêkê) Köyü arasında bulunan ve dere yatağı üzerine yapılan köprü yıllardır yoldan bağımsız bir şekilde öylece ortada duruyor. Köprünün kesin yapım tarihi bilinmiyor.

Köy boşaltmalarının ardından yapıldığı belirtilirken, köylüler tarih olarak 1995 yılına işaret ediyor. Kış aylarında dere yatağındaki suyun caddeye taşması nedeniyle yapıldığı belirtilen köprüye 24 yıldır yol bağlanmıyor. 10 ayrı hükümet gören ve yol kenarında bağımsız bir yapı olarak duran köprünün neden tamamlanmadığı ise bilinmiyor. Köylüler, müteahhidin köprüyü yaptıktan sonra yolu yapmadan gittiğini söylüyor.

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR: ACABA NEDEN BİTİRİLMEDİ?

Köprüye isim bile verilmiş, Koşê Köprüsü. Peki köprü neden bitirilmedi ve bitirilmiyor? Herkesin merak ettiği soru bu, ancak kimse cevabını bilmiyor.

Köprüyü gören her yetkilinin “Acaba neden bitirilmedi?” diye sorduğunu belirten köylüler, herkesin aynı soruyu sorduğunu ve aynı şaşkınlığı yaşadığını söylüyor.

Kış aylarında suyun taşması ile yol kapanırken, köylüler evlerine ulaşabilmek için farklı bir arayışa giriyor. Köprünün bitirilmesi durumunda en az 7 köyün faydalanacağı belirtilirken, köylüler yetkililerden bir an önce köprünün yapılmasını istiyor.

'MÜTEAHHİT KÖPRÜYE YOLU BAĞLAMADAN GİTTİ'

Sputnik Türkiye’ye konuşan Savur’un Kocahüyük Köyü’nün yeni muhtarı Mehmet Özgüç, şunları söyledi:

"O yıllarda köyler boşaltılmıştı. Geri dönüşler olduktan sonra köprünün yapımı bir müteahhide verildi. Kış aylarında sel olduğu için yol sular altında kalıyordu. Tabi köprü yapılınca herkes yaşadıkları sorunun çözüleceğini düşünerek çok sevinmişti. Ancak köprüyü bitiren müteahhit, köprüye yol bağlamadan çekip gitti. Parasını da almıştı ama bitirmedi. Köprü 24 yıldır böyle. Kimse ilgilenmedi ve bitirmedi. Tabi bu da köylüleri mağdur ediyor. Özellikle kış aylarında. Yol sular altında kalıyor ve araçlar gidemiyor. Bu köprüye yol çekilmesini istiyoruz."

"Kim görse şaşırıyor” diyen Özgüç, herkesin şaşırdığını ama soruna bir çözüm bulmadıklarını söylüyor. Özgüç, “Millet, ‘neden yapılmıyor?’ diye soruyor. Tabii ben de merak ediyorum. Neden yapıldı ve neden bitirilmedi? Kimse bilmiyor. Muhtar seçildikten sonra Kaymakam ile görüştüm. O da çok şaşırdı ve neden yapılmadığını merak etti. Yapılması için girişimlerimiz devam ediyor. Dilerim kısa zamanda yapılır ve köylüler de rahatlar. Eğer köprüye yol çekilip tamamlanırsa sadece 2 köy değil, en az 7 köy bu köprüden faydalanır" diyor.