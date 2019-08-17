Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki yıl önce havalimanında evlilik teklifi yaptığı İngiliz sevgilisi Faiza Drid'i (43), bu anlardan 3 ay sonra yüzünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan aşçı Fatih Zencir (40), yapılan yargılama sonunda konulduğu açık cezaevinden firar etti. İzmir'de yaşamaya başlayan ve iş arayan Zencir, kendilerini kafeterya sahibi olarak tanıtan ve eleman aradıklarını belirten polisle buluşunca yakalandı.

Hakkında toplam 7 suçtan 10 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası kararı bulunan Zencir, hükümlü bulunduğu Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babasının yanında olabileceği değerlendirilen Zencir'in yakalanması için Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Zencir'in sosyal medyada sahte bir isimle hesap açtığını ve iş aradığını belirleyen ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde kafeterya işletmecisi gibi davranarak iş teklifi yaptı.

İş görüşmesi için kafeteryaya gelen Zencir, polislerce yakalandı. Fatih Zencir, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.