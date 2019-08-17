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16:09 17 Ağustos 2019
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    Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar için 1 Eylül'e kadar süre verildi

    © İHA / HASAN FEHMİ DEMİR
    Yaşam
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    Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan salıncakların kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verildi.

    © DHA /
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    Çamlıhemşin ilçesinde 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası; 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor.

    Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi.

    © İHA / HASAN FEHMİ DEMİR - OĞUZ BAL
    Rize'de Ayder Yaylası'nda vatandaşların kendi tapulu arazisinde yaptığı salıncaklar ilgi görünce sayısı hızla arttı.

    'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTU'

    Ayder'in turizm merkezi ilan edilmesiyle yoğun talep gördüğünü anlatan Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, son yıllarda bu ilginin daha da arttığını söyledi.

    Ayder Yaylası - Rize
    DHA
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    Sarı, "Vatandaşın kendi tapulu arazisinde yaptığı salıncaklar da ilgi görünce sayısı hızla artmaya başladı. Artan talebe karşılık vermek için Ayder'in merkezinde herkes, kendi tapulu arazisinde turistlere salıncak hizmeti veriyor. Bir yanda istekler karşılanmaya çalışılırken bir yandan da çirkin görüntü ortaya çıktı" diye konuştu.

    'MACERA PARKI'NA TAŞINACAK

    Salıncakların sosyal medyada çok ilgi gördüğünü, salıncak fotoğrafı çektirmek için gelen talebin hazırlanacak yeni alanda karşılanacağını da aktaran Sarı, "Salıncakların bulunduğu nokta Ayder'in gözbebeği, ciğeri. Bu noktayı yeniden eski günlerdeki haline kavuşturacağız" dedi.

    Sarı, Turistlerin salıncak beklentisinin, yapılacak 'macera parkı' ile karşılanacağını belirtti.

    Etiketler:
    görüntü kirliliği, Salıncak, Ayder Yaylası, Rize
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