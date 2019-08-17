Naomi Watts'lı Game of Thrones’tan ilk görüntü

#new 📸| Naomi Watts on the set of #GameOfThrones prequel "Bloodmoon"

(shared by kiaruzz91_ on Instagram) pic.twitter.com/jChfMQV5BM — naomi watts source (@nwattsource) July 14, 2019

HBO’nun Game of Thrones’un öncesini anlatacak ve başrolünde Naomi Watts'ın olduğu devam dizisinden ilk görüntü sosyal medyaya düştü.Twitter’da ortaya çıkan fotoğrafta Naomi Watts dizinin İtalya’nın Gaeta kentindeki çok gizli setinde kostümü içinde görünüyor.Watts “Karanlık bir sır saklayan karizmatik ve asortik bir simayı” canlandırıyor ve karakteri gözden çıkarılan pek çok şeye ciddiyet kazandırıyor.

​Dizinin hayranları Watts’ın kadim kahraman Azor Ahai’ın karısı Nissa Nissa’yı canlandırabileceği tahmininde bulunuyor. Işık Lordu Azor Ahai “Işık getiren” adını verdiği sihirli bir kılıç yaptı ve bu kılıç Ak Gezenler’i bozguna uğratmak için kullanıldı.



NTV'nin haberine göre dizide Watts’la birlikte Naomi Ackie, Josh Whitehouse ve Harry Potter’ın yıldızı Miranda Richardson da yer alacak.



Watts daha önce dizi hakkında yaptığı açıklamada, Game of Thrones’un spin-off projesinde yer almanın hem heyecan verici hem de korkutucu olduğunu dile getirmişti.