Deniz ineği yediği plastik yüzünden öldü

Tayland'da birkaç ay önce kurtarılan deniz ineği (dugong), midesindeki plastik kalıntılarının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

'Meryem' adı verilen deniz ineği, nisan ayında Tayland'da bir sahile vurmasının ardından kurtarılarak korumaya alındı.

Deniz ineği, kendisini kurtaran dalgıçlara 'sarıldığı' fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla, dünyaca üne kavuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre 8 aylık deniz ineği bir hafta önce hastalandı ve yemek yemeyi kesti. 'Meryem'in müdahalelere rağmen, cumartesi gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı.

Trang bölgesi su parkı müdürü Chaiyapruk Werawong, "Meryem midesindeki iltihabın kanını zehirlemesi sonucu hayatını kaybetti" dedi.

Meryem'e yapılan otopside midesinde biri 20 cm uzunluğunda bazı plastik parçaları bulundu.

Deniz ineğinin tedavisiyle sorumlu veterinerlerden Nantarika Chansue, "Meryem'in ölümü hepimizi çok üzdü, ama bu bize nesli tehlikedeki hayvanları kurtarmak için doğayı korumamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

Tayland'da geçen yıl da 80'den fazla plastik poşet yiyen bir kılavuz balina hayatını kaybetmişti.