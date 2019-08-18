İtalya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

Sardinya Adası’nın Torre Grande bölgesinde dün akşam saatlerinde düşen bir meteorun görüntüleri bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
© Fotoğraf : DHA
Yerel kaynaklar, meteor parçalarının denize düştüğünü kaydetti. Düşen meteorun İspanya’nın doğusunda ve Fransa’nın pek çok bölgesinde de görüldüğü öğrenildi.
Meteorun 26 Ağustos tarihine kadar gözlemlenebilecek perseid meteor yağmurunun bir parçası olduğu açıklandı.
#17august 2019— geocappiello (@geocappiello) August 17, 2019
Meteor taken from a dash cam on the night of 16 August
Near Torregrande, Sardinia, Italy
record by @ClaudioPorcu#meteor #meteors #meteorite #meteorites #fallingstars #astronomy pic.twitter.com/oYESKHGWp5
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