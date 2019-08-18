Marilyn Monroe'nun morgda çekilmiş çıplak fotoğrafları olduğu ortaya çıktı

Hollywood'un en ünlü yıldızlarından Marilyn Monroe'nun morgda çekilmiş çıplak fotoğrafları olduğu öğrenildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Fox News'un bugün yayınlanacak olan 'The Death of Marilyn Monroe' adlı belgesele dayandırdığı haberde, ABD'li yıldızın morgda çekilmiş çıplak fotoğraflarının olduğunu yazdı.

ABD’li fotoğrafçı ve foto muhabiri Leigh Wiener’in oğlu Devik’le yapılan röportaja atıfta bulunulan habere göre, Wiener, 4 Ağustos 1962’de Los Angeles’teki evinde ölen Amerikalı yıldızın bulunduğu mordaki görevlileri, 2 şişe viski hediye ederek ikna etti ve içeriye girip Marilyn’in cansız bedeninin fotoğraflarını çekti.

Revelan imágenes NUNCA ANTES VISTAS del cadáver de Marilyn Monroe en la morgue https://t.co/gPwhK5Aq8T — La Patilla (@la_patilla) August 18, 2019

Wiener, çektiği 5 kasetten üçünü Life dergisine gönderdi. Bu fotoğrafların arasında Marilyn’in ayağının başparmağında etiketle görüntülendiği ve ün kazanan fotoğraf da bulunuyordu. Ölü oyuncunun yüzünün görüntülendiği diğer bir fotoğraf ise hayranlarını çok kızdırmıştı.

Devik ayrıca babasının Marilyn’in çıplak vücudunun görüntülerinin yer aldığı 2 kaseti sakladığını anlattı. Buna göre fotoğrafçı, 1993’teki ölümüne kadar söz konusu fotoğrafları yerini gizli tuttuğu bir kasada sakladı.

Üç bölümden oluşan 'The Death of Marilyn Monroe' adlı belgeselde ayrıca 36 yaşında ölen yıldızın cansız bedeninin 24 saatten fazla morgda sahipsiz kaldığı belirtiliyor.