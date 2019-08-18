Uzmanlara göre Türkiye'de Kraliçe Tamara'nın torununun mezarı bulundu

Gürcistan’ın Türkiye Büyükelçiliği, Erzurum’daki Pasin Ovası'nda ünlü Gürcistan Kraliçesi Tamara’nın torunu Gürcü Hatun’a ait olduğu düşünülen bir mezar bulunduğunu duyurdu.

Gürcistan’ın Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Erzurum’daki Pasin Ovası’ndaki kazı çalışmaları sırasında arkeologların ünlü Gürcistan Kraliçesi Tamara’nın torunu Gürcü Hatun’a ait olduğu tahmin edilen bir mezar buldukları belirtildi.

Açıklamada, "Erzurum kentinin Pasinler bölgesinde arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı, bu çalışmaların sonucunda 2’nci Alaaddin Keykubat ve Gürcü Hatun diye adlandırılan annesi Prenses Tamara’ya ait olduğu tahmin edilen lahitler bulundu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca büyükelçiliğin bu konuda detaylı bir araştırma yapacağı kaydedildi.

Tarihi kayıtlar, Gürcü Hatun’un, 13. yüzyılın başlarında Gürcistan’da yönetimde bulunan Bagrationi Hanedanı’ndan Kraliçe Tamara’nın torunu Gürcistan Kraliçesi Rusudan’ın kızı olduğunu gösteriyor. Yine kayıtlara göre Gürcü Hatun 1236’da Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’le evlendirilmişti.

Selçuklu Devletinin merkezindeki saraya yerleşen Prenses Tamara, herkes tarafından çok sevilmiş ve Gürcü Hatun olarak ün kazanmıştı.