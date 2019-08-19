Sardinya Adası'ndan kum çalan Fransız çift, 6 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

Polis raporuna göre, Fransa’nın Toulon kentine geçmek üzere feribota binen çiftin aracındaki kilolarca kum 14 ayrı plastik torbaya bölünmüş bir şekilde bulundu.
Kumu, bir tatil hatırası olarak eve götürmek istediklerini savunan çift, suç işlediklerinin farkında olmadıklarını söyledi.
HALK DA YETKİLİLER DE ŞİKAYETÇİ
Sardinya’nın ünlü beyaz kumları ‘kamu malı’ olarak kabul ediliyor ve ada dışına taşınması yasak sayılıyor. Sardinya yerlileri uzun bir süredir kumları başta olmak üzere doğal varlıklarının çalınmasından yakınıyor.
Yetkililer de her yıl azımsanmayacak miktarlarda kumun kaybolduğu konusunda endişelerini dile getiriyor, bunun çevreye zarar verdiğini belirtiyor. Avrupalıların çoğunlukta olduğu turistlerin, hatta İtalyanların da adaya ait bu doğal varlıkları şişeleyerek internette açık artırmaya çıkardığı biliniyor.
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