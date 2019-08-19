NASA, Etna Yanardağı'nın üstündeki korkunç bulutların görüntülerini paylaştı

Sicilya'da bulunan Etna Yanardağı'nın üzerinde, devasa boyutlarda iki adet bulut belirdi.

Webtekno'nun aktardığına göre, yanardağın kızgın lavlarının kızıllığıyla aydınlanan bulutlar, etraftakilere korku dolu anlar yaşatacak bir görüntü oluşturdu.

Birçok kişi bu bulutları ilginç bulurken birçok kişi de bulutları UFO'lara benzetti.

Aslında UFO olmayan ve nemli hava, bir dağ ya da yanardağın yanında yukarı yönlü harekete zorlandığı zaman oluşan merceksel bulut isimli bu bulutlar, su buharının kıvrımlı katmanlar içerisinde yoğunlaşmasına neden oluyor. Genellikle bilim kurgu filmlerindeki uzay gemileri şeklini alan merceksel bulutlar, dünyanın farklı yerlerindeki UFO ihbarlarının en mantıklı açıklaması olarak da biliniyor.

Astronomi fotoğrafçısı Dario Giannobile'in yakaladığı bu muhteşem doğa olayı, geçtiğimiz ayın sonlarında gerçekleşti.

Yanardağ içerisinde bulunan lav, bulut üzerinde kırmızı bir ton oluştururken kadrajda bulunan Ay da bütün parlaklığıyla görülebiliyor.