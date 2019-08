NASA, Etna Yanardağı'nın üstündeki korkunç bulutların görüntülerini paylaştı

View this post on Instagram

Lenticular clouds over Mount Etna - NASA Astronomy Picture Of the Day (APOD). #dariogiannobile #nasa #apod #astronomypicturesdaily #astronomypictureoftheday #nightscape #nightscaper #ig_astrophotography #ig_astrophoto #night_excl #twanight #longexpolite #igerscatania #igersetna #natgeospace #etna #ig_visitsicily #ig_catania #welcometosicilia #welcometosicily #loves_sicily #loves_sicilia #volgosicilia #volgosicily #astrophotography #moonlight #volcano