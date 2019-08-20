Tecavüz davası düşürülmüştü: Ronaldo'nun anlaşma yapmak için para ödediği ilk kez itiraf edildi

Mahkeme tutanaklarına da yansıyan anlaşmaya göre ünlü futbolcu, Mayorga’nın iddialarına itiraz ediyor ve zarar gördüğünü reddediyor; ‘hiçbir şüpheye mahal vermeksizin Ronaldo’nun Mayorga’ya ihtilaflarının mahremiyetini sağlamak için bir miktar para ödemeye karar verdiğini’ de kayıt altına alıyor.
34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu, 13 Haziran 2009'da Las Vegas’ta bir otelde kendisine tecavüz etmekle suçlayarak dava açmış, dosya 375 bin dolarlık gizlilik anlaşmasıyla kapanmıştı.
Las Vegas Savcılığı, Ronaldo'nun 'iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi' sebebiyle ceza almayacağını açıklamıştı.
Savcılar, Mayorga’nın iddialarını doğrulayamadıklarını, bu nedenle de Ronaldo'nun tecavüzle suçlanamayacağını belirtmişti.
O dönemde yıldız futbolcu, Mayorga tarafından ortaya atılan tecavüz iddialarını kesin bir dille reddetmişti.
Ronaldo, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" demişti.
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