Tecavüz davası düşürülmüştü: Ronaldo'nun anlaşma yapmak için para ödediği ilk kez itiraf edildi

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun, 2010 yılında hakkındaki tecavüz suçlaması konusunda karşı tarafa 375 bin dolar ödeyerek bir gizlilik anlaşması yaptığı ilk kez avukatları tarafından doğrulandı.

2009 yılında Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun avukatları, ‘gizliliğin sağlanması’ adına 375 bin dolarlık bir anlaşma yapıldığını itiraf etti.

Mahkeme tutanaklarına da yansıyan anlaşmaya göre ünlü futbolcu, Mayorga’nın iddialarına itiraz ediyor ve zarar gördüğünü reddediyor; ‘hiçbir şüpheye mahal vermeksizin Ronaldo’nun Mayorga’ya ihtilaflarının mahremiyetini sağlamak için bir miktar para ödemeye karar verdiğini’ de kayıt altına alıyor.

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu, 13 Haziran 2009'da Las Vegas’ta bir otelde kendisine tecavüz etmekle suçlayarak dava açmış, dosya 375 bin dolarlık gizlilik anlaşmasıyla kapanmıştı.

Dava, eylül 2018'de yeniden açılsa da düşürülmüştü. Mayorga, Ronaldo’nun avukat ekibinin ‘duygusal durumundan faydalandığını ve kendisini imzaya zorladığını’ savunarak söz konusu anlaşmanın geçersiz kılınmasını talep etmişti.

Las Vegas Savcılığı, Ronaldo'nun 'iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi' sebebiyle ceza almayacağını açıklamıştı.

Savcılar, Mayorga’nın iddialarını doğrulayamadıklarını, bu nedenle de Ronaldo'nun tecavüzle suçlanamayacağını belirtmişti.

O dönemde yıldız futbolcu, Mayorga tarafından ortaya atılan tecavüz iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

Ronaldo, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" demişti.