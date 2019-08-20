Kayıt
11:59 20 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İstanbul'u 'çok hücreli fırtına' vurdu

    © İHA / İSMAİL COŞKUN
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman, hafta sonu İstanbul'da sel baskınlarına neden olan ve bir kişinin öldüğü sağanağın süper hücre fırtınası değil, birden fazla hücrenin bir araya geldiği hava olayı olduğunu söyledi.

    Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kahraman, geçen yıl haziranda İstanbul'u ve Güney Marmara'yı etkileyen süper hücreli fırtınanın, bu hafta sonu İstanbul'da yaşanan sağanakta etkili olmadığını belirtti.

    © AA / Şebnem Coşkun
    İstanbul yağışa teslim: Alt geçitleri su bastı, 1 kişinin cansız bedeni bulundu
    Hücresel şekilde görülen konvektif yağışların 10-20 kilometre genişliğinde bir alanda etkili olduğunu belirten Kahraman, şöyle devam etti:

    "Buna hücre diyoruz. Süper hücreler nadir görülür. Yükselen hava döner. 8-10 kilometre çapında dönen bir siklondan söz ediyoruz. Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan bu tip bir hadise değil, orta ölçekli konvektif sistem denilen bir yapıydı. Yani birden fazla hücrenin bir arada bulunmasıyla oluşan sağanak. Bunlar Türkiye'de çok sık görülen yapılardır. Sel yaşanmasının başlıca nedeni, havada çok nem olması. Kıyı bölgelerde deniz sıcaklıklığı mevsim normallerinin biraz üzerinde. Karadeniz'in tamamı normalin üzerinde sıcak. Bu da daha fazla buharlaşma, atmosferde su buharına neden oluyor. Bunlar saatte 20-50 kilometre hızla hareket ederler. Geçtikleri yerlerde hızla kısa süreli olarak geçerler. Yaz sağanakları bu nedenle kısa süreli görülür. Bazen atmosferdeki rüzgar koşullarından kaynaklı olarak bu hücreler çok yavaş hareket ederler ya da sabit kalırlar. Bu durumda en çok yağışı bıraktığı bölgede fazla yağış, lokal olarak görülebiliyor. Bu durumlar sele neden oluyor."

    Türkiye'de eskiden beri sel olaylarının meydana geldiğini, mevcut iklimin zaten sellere neden olduğunu ifade eden Kahraman, küresel iklim değişikliğiyle bu tür olayların sıklığında ve şiddetinde artış görüldüğünü kaydetti. Kahraman, selin yol açacağı zararlardan kurtulmak için de uygun altyapı ve şehir planlaması gerektiğini söyledi.

    'ATMOSFERDEKİ KARARSIZLIKLAR FIRTINA OLUŞTURUYOR'

    İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da hücreli fırtınaların genel olarak yer veya su yüzeyinin sıcak, yukarı seviyelerin çok soğuk olması sonucu atmosferdeki kuvvetli kararsızlıklar sonucu meydana geldiğini belirtti.

    İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Turistler ve vatandaşlar ani bastıran şiddetli yağmurdan korunmaya çalıştı.
    © AA /
    İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sürecek
    Düşey yönde inici ve yükselici hava hareketleri yaşandığını dile getiren Toros, şöyle konuştu:

    "Nem, kararsızlık, kaldırma kuvveti ve rüzgar alanlarının derecesi ve dikey dağılımına bağlı olarak sıradan, çok hücreli veya süper hücreli fırtınalar şeklinde 3 farklı gruba ayrılır. Sıradan fırtınaların ömrü 30-60 dakikadır. Fırtına genellikle şiddetli değildir. Çok hücreli fırtınalar ise farklı aşamalardaki hücre grubu ile gelişirler. Şiddetli veya şiddetsiz olabilirler. Süper hücreli fırtınalar, gök gürültülü fırtına türleri arasında en şiddetli olanıdır. Kuvvetli rüzgarlar ve büyük dolular üretebilirler. Genel olarak yer veya su yüzeyinin sıcak ve yukarı seviyelerin çok soğuk olması sonucu atmosferdeki kuvvetli kararsızlıklar sonucu oluşurlar."

    Toros, çok hücreli fırtınaların süper hücre kadar etkili olmadığını ancak geçiş güzergahında kesikli ve daha uzun sürebildiğini dile getirerek, kısa sürede çok kuvvetli veya şiddetli yağışların (yağmur, dolu, kar) meydana gelen süper hücre fırtınasının daha çok yeryüzünün sıcak olduğu bahar ve yaz aylarında görüldüğünü anlattı.

    Süper hücrelerin oluşmasında yeryüzü sıcaklığının önemli olduğunu belirten Toros, küresel ısınma ve şehirler üzerinde ulaşan şehir ısı adasının bu tür fırtınalarda etkili olduğunu kaydetti.

    Etiketler:
    Türkiye, Dolu, rüzgar, Hüseyin Toros, Meteoroloji, Sel, Fırtına, İklim değişikliği, Yağmur, Abdullah Kahraman, İstanbul, İTÜ, Atmosfer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Endonezya’daki ‘çöp köyü’nden çarpıcı kareler
    Karikatür
    Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma talebini reddetti
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet