Billie Eilish: Benim bol kıyafetlerimi başkalarını 'sürtük' diye kınamak için övmeyin

Giyim tarzıyla cinselleştirilmeye hayır dediğine dair insanlarda bir kanı oluştuğunu, ama bunun doğru olmadığını belirten Billie Eilish, hakkında olumlu şeyler söyleyenlerin bunun üzerinden 'sürtük kınaması' yapmasından rahatsızlık ifade etti.

V dergisi adına Pharrell Williams'ın moda tercihleri hakkında yönelttiği soruları yanıtlayan genç şöhret, şunları söyledi:

"Nasıl giyindiğimle ilgili olumlu yorumlarda bir 'sürtük kınama' unsuru var. Sanki 'erkek çocuklar gibi giyindiğin için çok mutluyum, böylece diğer kızlar da oğlanlar gibi giyinebilir, böylece sürtük olmazlar' der gibi."

"Özünde bunu diyorlar gibi geliyor bana. Ve bundan hiç mi hiç hazzetmediğimi ne kadar kuvvetle vurgulasam az kalır."

Giydiklerinin 'basmakalıp dişiliğe' karşı bir bildiri olduğunun sanıldığına dikkat çeken Billie Eilish, şöyle devam etti:

"Giyim tarzım illa dişi ya da kadınsı ya da her neyse olmayabilir. Bol oldukları için bol kıyafetler giyeceğim demiyorum, asla böyle olmuyor. Canım ne istiyorsa onu giyiyorum."

'MÜHİM OLAN RAHAT HİSSETMEK'

Kadının ne kadar çok ya da ne kadar az giyinik olduğu yerine kendini ne kadar rahat hissettiğinin konuşulması gerektiğini dile getiren Billie Eilish, "Dünyada kadın, erkek ya da herhangi birinin canının istediğini giydiğini göstererek kendini teninin, bedeninin içinde rahat hissetmesini her zaman desteklemiş ve sevmişimdir" diyerek ekledi:

"Beni desteklemek suretiyle benim gibi giyinmek istemeyen insanları aşağılayan bu yeni tuhaf alemden hoşlanmıyorum."

Her zaman dikkat çekici şekilde giyinmek istediğini, her zaman insanları kendine baktırmak istediğini, her zaman fark edilmek istediğini anlatan Billie "Ben sadece her zaman istediğim gibi giyinerek ortalıkta dolaşıyorum, ama şimdi buna bir ad taktılar" dedi.

13 yaşından beri müzik piyasasında olan şarkıcı, daha önce Rolling Stone dergisine beden algı (dismorfik) bozukluğu çektiğini anlatmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör COVER: ROLLING STONE BILLIE EILISH (@billieeilish)'in paylaştığı bir gönderi ( 31 Tem, 2019, 12:45ös PDT )

V dergisine de yakınları, çevresindeki insanlar sayesinde kendisini rahat hissettiğini, ama piyasada klişeci markalar tarafından kullanılan ve manipüle edilen çok fazla genç olduğunu aktaran Billie, kendisinin ise çalıştığı müzik şirketi, ekibi ve ilgili herkesle yaşadığı tecrübeden dolayı çok ama çok şanslı ve müteşekkir olduğunu, kimsenin kendisini istemediği bir yöne zorla çekiştirmediğini belirterek ekledi:

"Ben her zaman ne istediğini bilen türde bir kişi oldum ve istemediğim bir şeyi hiçbir zaman yapmadım."

CİNSİYETÇİLİĞE KARŞI 'SÜRTÜK YÜRYÜŞLERİ'

2011’de Kanada’daki bir üniversitede, kampüs güvenliğiyle ilgili bilgilendirme yapan bir polisin "Kızlar tecavüze uğramak istemiyorsanız sürtük gibi giyinmeyin" diye konuşmasından beri kadınların giyimleri üzerinden 'saldırmaya müsait' görülmesine karşı dünya çapında 'Sürtük Yürüyüşleri' düzenleniyor.

Renkli, çarpıcı giysilerin damga vurduğu yürüyüşlerde "Bize nasıl giyineceğimizi söylemeyin, erkeklere tecavüz etmemelerini söyleyin", "Benim bedenim, senin malın değil", "Küçük bir kızın giyim şekli pedofil yaratmaz, büyük bir kızın giyim şekli de tecavüzcü yaratmaz", "Tecavüzcüler tecavüze sebep olur, kıyafetler değil", "Giyinme şeklimiz 'Evet' demek değildir" gibi sloganlar kullanılıyor.