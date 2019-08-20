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    Billie Eilish konserde

    Billie Eilish: Benim bol kıyafetlerimi başkalarını 'sürtük' diye kınamak için övmeyin

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Yaşam
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    ABD'li 17 yaşındaki şarkıcı, şarkı yazarı, model ve dansçı Billie Eilish, yenilikçi müzik tarzı kadar eğlence sektörü için alışılmadık giyim tarzıyla da dikkat çekiyor. Genç şarkıcı, üzerinden sarkan bol giysileri için aldığı övgülerdeki söyleme tepki gösterdi.

    Beyonce
    © AP Photo / Andrew Harnik
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    Giyim tarzıyla cinselleştirilmeye hayır dediğine dair insanlarda bir kanı oluştuğunu, ama bunun doğru olmadığını belirten Billie Eilish, hakkında olumlu şeyler söyleyenlerin bunun üzerinden 'sürtük kınaması' yapmasından rahatsızlık ifade etti. 

    V dergisi adına Pharrell Williams'ın moda tercihleri hakkında yönelttiği soruları yanıtlayan genç şöhret, şunları söyledi:

    "Nasıl giyindiğimle ilgili olumlu yorumlarda bir 'sürtük kınama' unsuru var. Sanki 'erkek çocuklar gibi giyindiğin için çok mutluyum, böylece diğer kızlar da oğlanlar gibi giyinebilir, böylece sürtük olmazlar' der gibi."

    "Özünde bunu diyorlar gibi geliyor bana. Ve bundan hiç mi hiç hazzetmediğimi ne kadar kuvvetle vurgulasam az kalır."

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    | 𝕾𝖕𝖊𝖑𝖑𝖇𝖔𝖚𝖓𝖉 | Superstar. Defiant. Gen Z. “Bad Guy.” You just can’t put a label on @billieeilish. Having conquered the music world by breaking every rule imaginable, the 17-year-old superstar is redefining success as she navigates it, experiencing both the beauty and gore of fame. This year, she became the third woman in history to achieve multiple No. 1 alternative singles via Billboard—sharing company with the likes of Alanis Morissette and Sinead O’Connor. With the world at her talon-like fingertips, the star opens up about art, clairvoyance, and sleep paralysis. Tap the link in our bio to read her full interview with @pharrell from the pages of #V121, available for pre-order now. — Photography: @inezandvinoodh Fashion: @alexwhiteedits Interview: @pharrell Text: @mathiasrosenzweig Hair: @jamespecis Makeup: @fulviafarolfi Set Design: @marlaweinhoff — Billie wears jacket @_namilia_, sweater and top @activity_clothing, necklaces @chromeheartsofficial, sunglasses #KayleighSnowden — #V

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    Giydiklerinin 'basmakalıp dişiliğe' karşı bir bildiri olduğunun sanıldığına dikkat çeken Billie Eilish, şöyle devam etti:

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    "Giyim tarzım illa dişi ya da kadınsı ya da her neyse olmayabilir. Bol oldukları için bol kıyafetler giyeceğim demiyorum, asla böyle olmuyor. Canım ne istiyorsa onu giyiyorum."

    'MÜHİM OLAN RAHAT HİSSETMEK'

    Kadının ne kadar çok ya da ne kadar az giyinik olduğu yerine kendini ne kadar rahat hissettiğinin konuşulması gerektiğini dile getiren Billie Eilish, "Dünyada kadın, erkek ya da herhangi birinin canının istediğini giydiğini göstererek kendini teninin, bedeninin içinde rahat hissetmesini her zaman desteklemiş ve sevmişimdir" diyerek ekledi:

    "Beni desteklemek suretiyle benim gibi giyinmek istemeyen insanları aşağılayan bu yeni tuhaf alemden hoşlanmıyorum."

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    | 𝕾𝖕𝖊𝖑𝖑𝖇𝖔𝖚𝖓𝖉 | “As we think about how women’s rights are under attack, it’s minds like yours that are going to set not only girls free, but a generation free,” @Pharrell told musician @BillieEilish during our interview for #V121. “I hope so, I really hope so,” she replied. “I don’t even have words to say about what is going on in the world." — Tap the link in our bio to read the rest of the illuminating conversation from #V121. Preorder now on our Shopify site: www.vmagazine.myshopify.com — Photography: @inezandvinoodh Fashion: @alexwhiteedits Interview: @pharrell Text: @mathiasrosenzweig Hair: @jamespecis Makeup: @fulviafarolfi Set Design: @marlaweinhoff — Billie wears top and pants @craig__green, rings @davidyurman, sunglasses #KayleighSnowden — #V

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    Her zaman dikkat çekici şekilde giyinmek istediğini, her zaman insanları kendine baktırmak istediğini, her zaman fark edilmek istediğini anlatan Billie "Ben sadece her zaman istediğim gibi giyinerek ortalıkta dolaşıyorum, ama şimdi buna bir ad taktılar" dedi. 

    13 yaşından beri müzik piyasasında olan şarkıcı, daha önce Rolling Stone dergisine beden algı (dismorfik) bozukluğu çektiğini anlatmıştı.

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    COVER: ROLLING STONE

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    V dergisine de yakınları, çevresindeki insanlar sayesinde kendisini rahat hissettiğini, ama piyasada klişeci markalar tarafından kullanılan ve manipüle edilen çok fazla genç olduğunu aktaran Billie, kendisinin ise çalıştığı müzik şirketi, ekibi ve ilgili herkesle yaşadığı tecrübeden dolayı çok ama çok şanslı ve müteşekkir olduğunu, kimsenin kendisini istemediği bir yöne zorla çekiştirmediğini belirterek ekledi:

    "Ben her zaman ne istediğini bilen türde bir kişi oldum ve istemediğim bir şeyi hiçbir zaman yapmadım." 

    2016'da Pamplona kentindeki San Fermin festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına toplu tecavüzle suçlanan 5 erkeğin cinsel taciz suçundan ceza alması İspanya'nın başkenti Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao ve Valencia dahil çok sayıda kentte binlerce kişi tarafından protesto edildi. Kararın verildiği Navarra bölge mahkemesinden yürüyüşe geçen eylemciler de Bu taciz değil tecavüz sloganları attı. Polis eylemcileri mahkeme kapısında durdururken bazı eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.
    © REUTERS / Eloy Alonso
    İspanya'da binlerce kişi toplu tecavüzle suçlanan sanıkların cinsel tacizden suçlu bulunmasını protesto etti
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    CİNSİYETÇİLİĞE KARŞI 'SÜRTÜK YÜRYÜŞLERİ'

    2011’de Kanada’daki bir üniversitede, kampüs güvenliğiyle ilgili bilgilendirme yapan bir polisin "Kızlar tecavüze uğramak istemiyorsanız sürtük gibi giyinmeyin" diye konuşmasından beri kadınların giyimleri üzerinden 'saldırmaya müsait' görülmesine karşı dünya çapında 'Sürtük Yürüyüşleri' düzenleniyor. 

    Renkli, çarpıcı giysilerin damga vurduğu yürüyüşlerde "Bize nasıl giyineceğimizi söylemeyin, erkeklere tecavüz etmemelerini söyleyin", "Benim bedenim, senin malın değil", "Küçük bir kızın giyim şekli pedofil yaratmaz, büyük bir kızın giyim şekli de tecavüzcü yaratmaz", "Tecavüzcüler tecavüze sebep olur, kıyafetler değil", "Giyinme şeklimiz 'Evet' demek değildir" gibi sloganlar kullanılıyor.

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