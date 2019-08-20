Sadece kendisi için havalanan uçakta keyif sürme videosu paylaşan 'tek yolcu', tüm dünyayı kandırdı

ABD'de bindiği sefere kimse bilet almadığından kendi özel jetinde uçma tecrübesi yaşadığına dair sosyal medyada video paylaşan şahıs, görüntüleri milyonlarca kez izleyenlere oynadığı oyunu itiraf etti.

ABD'nin New York şehrinden yazar-yönetmen Vincent Peone, uçuşları değiştirip uçakta kendisinden başka kimsenin olmadığını görünce şaşakaldığını iddia etmişti.

New York'un John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na gitmeye çalışan Peone, Colorado eyaletinin Aspen kentinden Utah eyaletinin Salt Lake City'sine giden Delta Havayolları'nın uçağındaki tek yolcu olduğunu ileri sürmüştü.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv — vincent peone (@vincentpeone) August 12, 2019

"Delta bana bir tür kendi özel jetimi verdi" diye yazan yazar-yönetmen, yayımladığı videoda, görevli tarafından uçağın kapısına götürülürken, uçakta tek başına bir şeyler içerken, hostesin tek yolcu olarak kendisine uçuş sırasında yapması gerekenleri söylerken, pilotlarla sohbet edip el sıkışırken, uçağın merdivenlerinde elinde bardakla gülümserken, kısaca 'kendi özel jetinin' keyfini çıkarırken görülüyor.

© Fotoğraf : Twitter Vincent Peone'nin ABD'de Aspen'den Salt Lake City'ye giden Delta Havayolları uçağındaki tek yolcu olduğuna dair paylaştığı videodan parçalar

Delta da "Selam Vincent! Müthiş bir tecrübeye benziyor! Çekim için teşekkürler ve bizi tercih etmeni gerçekten takdir ediyoruz! Kendine iyi bak" yazan, gülümseme emojili yanıt gönderdi.

Hi Vincent! That looks like an awesome experience! Thank you for the shoutout, and we truly appreciate you for choosing Delta! Take care. ✈️😊 AJM — Delta (@Delta) August 12, 2019

Video Twitter'da milyonlarca kez izlendi.

Ancak Washington Post'un bu görüntülerle ilgili soru yönelttiği Delta Sözcüsü Anthony Black ise Peone'nin uçağa binen tek yolcu olduğunu, ama seferin yapılamadığını belirtti.

Black, uçağın harekete başladığı sırada mekanik sorun yaşadığını, kapıya geri döndüğünü ve bir süre sonra yolcusuz şekilde havaalanından ayrıldığını anlattı.

Bunun üzerine duruma açıklık getiren paylaşım yapan Peone, yayımladığı videonun 'yönetmenin kurgusu' olduğunu ve aslında ertesi gün normal bir seferle uçtuğunu duyurdu:

"Geçen haftaki müthiş tecrübe için teşekkürler Delta. Videom yüzde 100 doğruydu ama sonra çekimi durdurdum. Özel jet yeniden mekanik sorunlarla karşılaştığında ertesi sabah normal bir seferle uçtum. Paylaştığım görüntüler kısa, eğlenceli ve olumlu bir hikaye anlatıyor. Çünkü ben öyle hikayeler anlatmayı seviyorum. Ben komedi yapıyorum. Siz de bunu 'yönetmenin kurgusu' diye değerlendirin. Rüyayı yaşarken harika mürettebatla da güldük eğlendik. Hikaye hızlı yol aldı, ama uçak değil."

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