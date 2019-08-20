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22:28 20 Ağustos 2019
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    Salt Lake City havaalanındaki Delta Havayolları yolcu uçakları

    Sadece kendisi için havalanan uçakta keyif sürme videosu paylaşan 'tek yolcu', tüm dünyayı kandırdı

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    ABD'de bindiği sefere kimse bilet almadığından kendi özel jetinde uçma tecrübesi yaşadığına dair sosyal medyada video paylaşan şahıs, görüntüleri milyonlarca kez izleyenlere oynadığı oyunu itiraf etti.

    ABD'nin New York şehrinden yazar-yönetmen Vincent Peone, uçuşları değiştirip uçakta kendisinden başka kimsenin olmadığını görünce şaşakaldığını iddia etmişti. 

    New York'un John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na gitmeye çalışan Peone, Colorado eyaletinin Aspen kentinden Utah eyaletinin Salt Lake City'sine giden Delta Havayolları'nın uçağındaki tek yolcu olduğunu ileri sürmüştü.

    "Delta bana bir tür kendi özel jetimi verdi" diye yazan yazar-yönetmen, yayımladığı videoda, görevli tarafından uçağın kapısına götürülürken, uçakta tek başına bir şeyler içerken, hostesin tek yolcu olarak kendisine uçuş sırasında yapması gerekenleri söylerken, pilotlarla sohbet edip el sıkışırken, uçağın merdivenlerinde elinde bardakla gülümserken, kısaca 'kendi özel jetinin' keyfini çıkarırken görülüyor. 

     

    Vincent Peone'nin ABD'de Aspen'den Salt Lake City'ye giden Delta Havayolları uçağındaki tek yolcu olduğuna dair paylaştığı videodan parçalar
    © Fotoğraf : Twitter
    Vincent Peone'nin ABD'de Aspen'den Salt Lake City'ye giden Delta Havayolları uçağındaki tek yolcu olduğuna dair paylaştığı videodan parçalar

     

    Delta da "Selam Vincent! Müthiş bir tecrübeye benziyor! Çekim için teşekkürler ve bizi tercih etmeni gerçekten takdir ediyoruz! Kendine iyi bak" yazan, gülümseme emojili yanıt gönderdi.

    FILE PHOTO: Passengers board an easyJet plane at Nantes-Atlantique airport in Bouguenais near Nantes, France, April 4, 2019. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
    © REUTERS / Stephane Mahe
    İngiltere'nin ucuz biletli havayolu, arkalıksız koltuklarla uçuyor
    Video Twitter'da milyonlarca kez izlendi.

    Ancak Washington Post'un bu görüntülerle ilgili soru yönelttiği Delta Sözcüsü Anthony Black ise Peone'nin uçağa binen tek yolcu olduğunu, ama seferin yapılamadığını belirtti.

    Black, uçağın harekete başladığı sırada mekanik sorun yaşadığını, kapıya geri döndüğünü ve bir süre sonra yolcusuz şekilde havaalanından ayrıldığını anlattı.

    Bunun üzerine duruma açıklık getiren paylaşım yapan Peone, yayımladığı videonun 'yönetmenin kurgusu' olduğunu ve aslında ertesi gün normal bir seferle uçtuğunu duyurdu:

    Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmanıp yolcularla sohbet etti
    © DHA /
    Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmanıp yolcularla sohbet etti

    "Geçen haftaki müthiş tecrübe için teşekkürler Delta. Videom yüzde 100 doğruydu ama sonra çekimi durdurdum. Özel jet yeniden mekanik sorunlarla karşılaştığında ertesi sabah normal bir seferle uçtum. Paylaştığım görüntüler kısa, eğlenceli ve olumlu bir hikaye anlatıyor. Çünkü ben öyle hikayeler anlatmayı seviyorum. Ben komedi yapıyorum. Siz de bunu 'yönetmenin kurgusu' diye değerlendirin. Rüyayı yaşarken harika mürettebatla da güldük eğlendik. Hikaye hızlı yol aldı, ama uçak değil."

    Etiketler:
    Yolcu, Delta Havayolları, ABD
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