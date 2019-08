Netflix, Bill Gates hakkında bir belgesel serisi yapacağını duyurdu

'An Inconvenient Truth' ve 'He Named Me Malala' yapımlarıyla Oscar kazanan Davis Guggenheim, Netflix’te yayınlanması için Microsoft’un kurucusu ünlü milyarder Bill Gates hakkında bir belgesel serisi yapmayı hedefliyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, belgesel serisinin adı 'Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates' (Bill’in Beyninin İçinde: Bill Gates’i Çözmek) olacak. Seri, 3 bölümden oluşacak.

20 Eylül 2019’da Netflix’e gelecek olan dizinin yapımcıları arasında Guggenheim, Shannon Dill, Jonathan Silberberg, Nicole Stott, Beth Osisek ve Steven Leckart bulunuyor.