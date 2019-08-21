Büyüteçli ayna karşısındaki görüntüsünü tanıyamayan kedi, sosyal medyada viral oldu

Banyo lavabosunda oturup karşısındaki iki aynaya bakan kedinin şaşkın anları, sahibi tarafından fotoğraflandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, kullanıcıların büyük beğenisini topladı.

Banyo lavabosuna oturan kedi, karşısındaki aynalar karşısında şaşkınlığa uğradı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, muhtemelen ilk kez büyüteçli bir aynayla karşılaşan sevimli kedinin, kafasının ne kadar büyük olduğunu hayretle seyrettiği görülebiliyor.

Cat seeing reflection in magnifying mirror pic.twitter.com/aeKFb6u8GB — 41 Strange (@41Strange) August 17, 2019

Kimi kullanıcılar kedinin kendi yansımasından koktuğunu düşünseler de bazıları da kedinin fotoğrafı çeken sahibi yüzünden böyle şaşkın bir halde kameraya bakmış olabileceği tahmininde bulundu.

Ancak her halükarda kullanıcıların tümü, söz konusu fotoğrafın gelmiş geçmiş en komik sevimli hayvan fotoğraflarından birisi olduğu konusunda hemfikir.