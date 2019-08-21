İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor: Bazı caddelerde su taşkınları meydana geldi

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde kısa süreli yağış etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.

Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak yağış devam ediyor.

Bazı ilçelerdeki alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, bazı vatandaşların da olası sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı otomobillerini kapalı alanlara bıraktığı görüldü.

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Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

‘MARMARAY METROSUNUN FENERYOLU İSTASYONUNDAN TRANSİT GEÇİŞ YAPACAK’

Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.