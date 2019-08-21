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14:41 21 Ağustos 2019
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    Brezilya'da kasıtlı yangın çıkarılan Amazon ormanları, kerestecilik, çiftçilik ve madencilikle yağmalanıyor.

    Brezilya'da Bolsonaro etkisi: Amazon ormanları yangınlarla yok olma noktasında

    © REUTERS / BRUNO KELLY
    Yaşam
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    Aşırı sağcı Bolsonaro'nun Brezilya devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu ocak ayından beri ormansızlaşmanın tavan yaptığı Amazon, rekor oranlardaki yangınlarla kül oluyor. Amazon yangınlarında geçen yıla göre yüzde 84 artış var. Ocak-ağustos arasında 72 binden fazla, perşembeden beri 9500'den fazla orman yangını saptandı.

    Amazon ormanlarında tahribat
    © REUTERS / Nacho Doce
    Amazonlardaki orman tahribatında yüzde 278 artış
    'Brezilya'nın Trump'ı' diye nitelenen aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığında dünyanın akciğerlerini oluşturan Amazon ormanları tümüyle yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Bolsonaro'nun en iyi korunan kısımlarını oluşturan yerlilerin yaşadığı bölgeleri bile keresteciliğe, çiftçiliğe ve madenciliğe açmasına koşut ormansızlaşmanın tavan yaptığı Amazon, rekor oranlardaki yangınlarla kül oluyor.

    'VERİLER YALAN' DEYİP BAŞKANI GÖREVDEN ALMIŞTI

    Brezilya hükümetine bağlı Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü'nün (INPE) mayıs ve haziranda uydu görüntülerine dayanarak ormansızlaşmada olağanüstü artış bildirmesinin ardından geçen ay "Eminim ki o veriler yalan. Başkanı çağırıp konuşacağım. Konu kapanmıştır" tepkisini gösteren Bolsonaro, bu ay ülkenin en önde gelen bilim insanlarından olan INPE Başkanı Ricardo Galvão'yu görevden almıştı. 

    Amazon yağmur ormanları
    © AA / Mustafa Deveci
    Brezilya'da ormansızlaşma yüzde 67 arttı

    SAO PAULO DUMAN ALTI

    Lakin güneş balçıkla sıvanamadı. Pazartesi günü São Paulo kenti 2700 km ötedeki orman yangınlarının rüzgarla taşınan dumanları yüzünden bir saat boyunca karanlığa gömüldü ve öğleden sonra saatlerinde geceyarısını yaşadı.

    Ardından INPE yine Amazon yangınlarında rekor artış bildirdi. 

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    BUGÜNE DEĞİNKİ EN YÜKSEK SAYI

    INPE'nin elindeki uydu verilerine göre bu yıl Amazon yangınlarında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 84 artış var. 

    Sadece perşembe gününden beri 9500'den fazla orman yangını gözlemlediğini belirten INPE'nin ocak-ağustos arasında saptadığı 72 binden fazla yangın, bu kayıtların tutulmaya başlandığı 2013 yılından beri en yüksek sayı. 

    © AP Photo / Eraldo Peres
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    3 MİLYON TÜRE EVSAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Bilim insanları, Amazon ormanlarının Bolsonaro'nun devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu ocak ayından beri giderek tırmanan oranda kayıplara uğradığına dikkat çekiyor.

    Gezegenin en geniş çaplı yağmur ormanlarının bulunduğu Amazonlar, yaşamın sona ermesi tehlikesi yaratan insan faaliyeti kaynaklı küresel ısınmaya karşı en önemli can simidini oluşturuyor. 

    Amazonlar, bitkilerle hayvanların 3 milyon türüne ve bir milyon yerliye evsahipliği yapıyor. 

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