Almanya'da 8 yaşındaki çocuk ailesinin arabasını çalıp otoyolda 140 kilometre hız yaptı

Almanya’da ailesinin aracını çalan 8 yaşındaki bir çocuk otoyolda 140 kilometreye çıktı. Polise, yüksek hız nedeniyle kendini kötü hissedince durduğunu anlatan çocuk, aracının çevresine uyarı levhası yerleştirmeyi de unutmadı.

Almanya’da ailesinin arabasını çalan 8 yaşındaki bir çocuk otoyolda tam 140 kilometre hızla yolculuk yaptı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Soest kasabasında yaşayan aile, yerel polise dün akşam saatlerinde yaptığı başvuruda oğullarının araçlarını çaldığını söyledi.

Gece yarısını biraz geçe yetkililerle bir kez daha bağlantı kuran anne, oğlunun A44 otoyolunda olduğu bilgisini verdi.

Çocuk, Dortmund kentine giden A44 otoyolundaki bir dinlenme cebinde Çarşamba sabahı bulundu. Polis olay yerine vardığında çocuğu gözyaşlarına boğulmuş bir halde gördü.

İLK SÖZÜ: SADECE BİRAZ ARABA KULLANMAK İSTEDİM

Aracın arkasına tehlike ikaz ışıkları ve ufak bir üçgen uyarı levhası da koyan çocuk, yüksek hızlı bu gezinti nedeniyle iyi hissetmediğini ve bu nedenle kenara çektiğini anlattı.

Polis, çocuğun ilk sözünün “Sadece biraz araba kullanmak istedim” olduğunu aktardı. Bu tehlikeli ‘kaçamak’ sırasında kimsenin yaralanmadığı ve herhangi bir şeye zarar verilmediği belirtildi.

Çocuğun özel arazide araba kullandığı, go-kart yaptığı ve düzenli olarak da çarpışan arabalara bindiği kaydedildi.