Tecavüzden yargılanmasından vazgeçilen Cristiano Ronaldo: İnsanların onurunuzu sorgulaması acıtıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez kupa kaldırmış Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, hakkındaki tecavüz suçlamalarıyla ilgili "2018, kişisel düzeyde en zor yılımdı" diyerek şöyle devam etti:

'MASUMİYETİM KANITLANDI' İDDİASI

"İnsanlar tarafından onurunuzun sorgulanması yaralıyor. Çok yaralamasının sebebi, benim büyük bir ailemin, eşimin ve pek çok şeyi anlayan zeki bir çocuğumun olması."

"Kendimi rahat ifade edemediğim bir vaka. Ama bir kez daha masumiyetim kanıtlandı. Bundan gurur duyuyorum."

Manchester United, Real Madrid'in ardından Juventus'un formasını giyen futbolcu, ekim ayında "Bana yöneltilen suçlamaları kesin dille reddediyorum. Tecavüz inandığım her şeye karşı olan iğrenç bir suç" açıklamasını yapmıştı.

SESSİZ KALMA ANLAŞMASININ İPTALİ İÇİN KAMU DAVASI

ABD'li davacı Kathryn Mayorga, Las Vegas'da eğlence mekanında tanıştığı Cristiano Ronaldo'nun otel odasına gitmeyi kabul ettiğini ve ama burada tecavüze uğradığını iddia ediyor.

Artık bir ilkokulda öğretmenlik yapan eski model, Ronaldo'nun avukatlarıyla 2010 yılında imzaladığı ve karşılığında 375 bin dolar aldığı sessiz kalma anlaşmasının iptali için kamu davası açmış durumda.

'ANLAŞMA, SUÇU KABUL ETMEK DEMEK DEĞİL'

İlk kez geçen hafta Mayorga'ya 375 bin dolarlık ödeme yaptıklarını kabul eden Ronaldo'nun avukat ekibi, bunun ünlü futbolcunun suçluluğunu kabul ettiği anlamına gelmediğini, anlaşmada Mayorga'nın suçlamalarına itiraz ettiğinin ve ona zarar verdiğini kabullenmediğinin yer aldığını savundu.

"Tam tersine, anlaşma çok kesin dille Ronaldo'nun Mayorga'ya aralarındaki ihtilafın gizli kalması için para ödediğini ifade ediyor" açıklamasını yapan avukat ekibine göre, sessizlik anlaşması ve Nevada eyaletinin zaman aşımı yasası, Mayorga'nın açtığı kamu davasını geçersiz kılıyor.