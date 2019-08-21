İspanya'da 500'den fazla kadının etek altı görüntülerini kaydetmekle suçlanan adam tutuklandı

İspanya’nın başkenti Madrid’de, metroda yolculuk yapan 500’den fazla kadının etek altı görüntülerini izinsiz kaydetmekle suçlanan bir adamı tutukladı.

Madrid polisi, 2018 yazından bu yana metrodayken gizlice kadınların etek altı görüntülerini kaydederek porno sitelere yüklediği düşünülen bir adamı tutukladı.

53 yaşında ve Kolombiya asıllı olduğu belirtilen adam ‘suçüstü’ yakalandı. Şahsın evine yapılan baskında bir dizüstü bilgisayarla yüzlerce video içeren üç sabit sürücü ele geçirildi.

Adamın sırt çantasına gizlediği telefonuyla çektiği videolardan en az 238'ini porno sitelere yüklediği, bu videoların da milyonlarca kez görüntülendiği açıklandı. Şahsa ait aynı amaçla işleyen bir internet sitesinde de 3519 abonenin bulunduğu aktarıldı.

MAĞDURLARIN BİR KISMI REŞİT DEĞİL

Polis şu ana kadar mağdurların 555’ini tespit edebildi, bu kişilerin bazılarının reşit olmadığı belirtildi.

Polisin verdiği bilgiye göre; metro istasyonlarını ve çevresindeki süpermarketleri mesken tutan şahıs, hedefini belirledikten sonra onu takip ediyor, bazen daha fazla yaklaşıp ‘net’ görüntü elde etmek için kendisini bile tanıtıyordu.

Şahsın evine yapılan baskında bir dizüstü bilgisayarla yüzlerce video içeren üç sabit sürücü ele geçirildi.

ÇOĞU ÜLKE HAPİSLE CEZALANDIRIYOR

Akıllı telefon kullanımının da yaygınlaşmasıyla bu tarz suçlarda ciddi bir artış yaşandı.

İspanya’da etek altı görüntüleri kaydetmek illegal sayılıyor ve ‘cinsel taciz’ olarak görülüyor. Bu suçun karşılığında hapis cezası öngörülüyor.

İngiltere de etek altı görüntüleri kaydetmeyi bu yıl ‘ceza gerektiren suç’ kapsamına aldı ve bu suçu işleyen kişilerin iki yıla kadar hapisle cezalandırılmasını karara bağladı. Kanada, Belçika ve Fransa'da benzer yasaları yürürlüğe koydu.

Güney Kore’de para cezası ve beş yıl hapis cezası öngörüyor ancak nadiren hayata geçiriliyor. Bu nedenle geçen yıl 20 bin kadar kadın uygulamadaki ataleti protesto etmek için eylem yapmıştı.