Bebeklerinin yetersiz beslenmesine neden olan Avustralyalı vegan çift, kamu hizmeti cezasına çarptırıldı

Avustralya'da bebeklerine doğumundan itibaren katı bir vegan diyeti uygulayarak yetersiz beslenmesine yol açtıkları için yargılanan çifte hapsi cezası verilmedi. Ancak çift, 300 saat kamu hizmetinde çalışmaya mahkûm edildi.

Sidney’de görülen mahkemede, “Diyet tercihlerine bakılmaksızın sorumluluk önde gelir” görüşünü savunan yargıç, çifti kamu hizmetiyle cezalandırdı.

Basına yansıyan bilgilere göre 32 ve 35 yaşında olan vegan çift, dünyaya gelen üçüncü bebeklerine sadece yulaf, pirinç, tofu, tost ve patates ağırlıklı besinler verdi.

Geçen yıl mart ayında çift bebeklerinin rahatsızlanması üzerine hastaneye gittiğinde doktorlar çocuğun yeterli beslenmediğini teşhis etti ve anne-baba hakkında soruşturma başlatıldı.

Doktorların ifadesine göre 19 aylık olan bebek o kadar yetersiz beslenmişti ki 3 aylık bir bebek gibi görünüyordu, ayrıca dişleri yoktu ve ayağa kalkamıyordu.

Kalsiyum, A vitamini, D vitamini, demir, çinko ve B12 gibi önemli eksiklikleri olan bebeğin neredeyse hiç kası yoktu ve motor becerileri de gelişmemişti.

'GENÇ YA DA EĞİTİMSİZ DEĞİLLER'

'Çocuğun bakımını karşılamama' ve 'ciddi sağlık problemine yol açma' suçlarından yargılanan çift, Downing Centre Mahkemesi’nde görülen davada bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

Yargıç Sarah Huggett, çiftin çocuklarının durumunun yetersiz beslenmeden kaynaklandığını kabul etmekten aciz olduğunu savundu. Çiftin diğer iki çocuğunu gayet iyi bir şekilde yetiştirmesini örnek gösteren yargıç, ‘çok genç ya da eğitimsiz olmak’ gibi bahanelerin de mevcut olmadığını vurguladı.

İhmalin kasıtlı olmadığına ancak kayıtsızlıktan kaynaklandığına kanaat getiren Yargıç Huggett, çifte 18’er ay hapis cezası verdi. Ancak çift, bu cezayı 300 saat kamu hizmetinde çalışarak tamamlayacak.

Çiftin tüm çocukları devlet tarafından alınıp Queensland’da yaşayan diğer aile üyelerinin yanına verildi. Şu anda 3 yaşında olan küçük kızın da hızla iyileştiği belirtildi. Çiftin çocuklarıyla iletişim kurduğu ancak velayetlerini kaybettiği kaydedildi.