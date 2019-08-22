Almanya'da sıradışı yarışma: Şehrin var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül vaat edildi

Yarışma kurallarına göre, yetişkin Alman vatandaşları 5 Eylül’e kadar ‘Bielefeld’in olmadığına dair su götürmez kanıtı’ sunmak zorunda. Yarışmanın internet sayfasına göre bu kanıtlar; fotoğraf, video veya yazı olabilir.
Şehir yetkilileriyle birlikte yarışmayı düzenleyen organizasyon şirketi Bielefeld Marketing GmbH, “tüm kanıtları çürütebilecekleri konusunda yüzde 99 emin olduklarını” söyledi.
Es ist soweit- der Anfang vom Ende der #Bielefeld-Verschwörung ist eingeläutet. 👍🏻Für alle, die an der Behauptung "Bielefeld gibt es nicht" festhalten, gibt es als Anreiz, uns den ultimativen Beweis zu liefern 1️⃣ #Million Euro!!! 🤩— Bielefeld JETZT (@BielefeldJETZT) August 21, 2019
➡️ https://t.co/MxBpVjwwkN#bielefeldmillion pic.twitter.com/vQwlqjcyMI
HER ŞEY BİR PARTİYLE BAŞLADI
Held, “Bielefeld? Öyle bir şey yok ki” ifadelerini kullandı.
Şimdiki internet imkânlarıyla kıyaslandığında Usernet bir hayli sınırlı kalsa da Held’in mesajı kendisinin de öngöremeyeceği bir şekilde yayıldı.
Durumla ilgili şakalar yapılsa da bir yandan komplo teorileri de türedi. İsim tabelalarının, semtlerin gizli servisler ya da uzaylılar tarafından konulduğu bile iddia edildi. Komploya dair kitaplar yazıldı, film bile çekildi.
MERKEL BİLE KENDİNİ TUTUMADI
Başbakan Angela Merkel bile şakaya katılmaktan kendini alamadı. 2012 yılında Berlin’de yaptığı bir konuşmada, Bielefeld’deki bir etkinliğe katıldığını hatırlatan Merkel, “Bu durumda, var” dedi.
Held’in mesajının üzerinden 25 yıl geçerken, Bielefeld uzun soluklu bir espri haline geldi. Hâlâ bazı Almanların ülkelerinde böyle bir kentin olduğuna inanamadığı belirtiliyor.
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