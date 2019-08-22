'Reynmen', ismini değiştirmek zorunda kaldı

Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının başka birinin adına patentli olduğu ortaya çıktı.

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının, Ömer Duvaklı isimli bir kişiye ait olduğu ve tüm hakların onda olduğu ortaya çıktı.

REYNMEN ADI BAŞKASINA AİT ÇIKTI



Kanal D'deki 2. Sayfa'nın haberine göre, 'Reynmen' ismi 12 Kasım 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi. Bunun üzerine harekete geçen Aktaş ise B planını devreye soktu.



YENİ ADI R REYNMEN OLDU



Karar itiraz eden ancak kabul edilmeyen Reynmen, 29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak 'R Reynmen' markasını tescil etti.