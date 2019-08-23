İsmini açıklamadı: Antalya'da bir hayırsever bakkaldaki tüm borçları ödedi

Bakkal işletmecisi Osman Cengiz ile irtibata geçen hayırsever, mahalle sakinlerinin yaklaşık 10 bin liralık borcunu Cengiz'in banka hesabına havale yaparak ödedi.
Durumu sevinçle karşılayan Cengiz, bakkalın girişine "Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur" yazılı afiş astı.
Cengiz, yaptığı açıklamada, mahalledeki bazı kişilerin borcunu ödeyemediği, bu borçları bazen kendisinin sildiğini söyledi.
Mahalle sakini Fazıla Sever ise veresiye defterinde adı yazılı kişilerin borcunun bir hayırsever tarafından ödenmesinin çok güzel bir hareket olduğunu dile getirdi.
Esnaf Uğur Can da olaydan haberi olunca çok şaşırdığını kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)