Miley Cyrus aldatma iddialarını reddetti: Esrarkeş, küfürbaz diyebilirsiniz ama yalancı değilim

Oyuncu Liam Hemsworth ile olan 8 aylık evliliğinin bitmesinde ‘sadakatsizlikle’ suçlanan ABD’li ünlü şarkıcı Miley Cyrus iddialara meydan okudu. Geçmişte yaptığı ‘çılgınlıkları’ içten bir şekilde sahiplenen Cyrus, "Saklayacak bir şeyim yok. Bana esrarkeş, küfürbaz diyebilirsiniz ama bir yalancı değilim” dedi.

Evliliğinin bitişi hakkında ilk kez içini döken Miley Cyrus, aldatma iddialarını reddetti ve ‘saklayacak hiçbir şeyi olmadığını’ söyledi. Cyrus, “Bana twerking dansçısı, esrarkeş, küfürbaz zonta diyebilirsiniz ama bir yalancı değilim” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından bir dizi mesaj paylaşan ABD’li 26 yaşındaki yıldız, “Seçtiğim hayatın, hayranlarıma ve sevdiklerime karşı her zaman tamamen açık ve şeffaf olmamı gerektiği anlamına geldiğini kabul edebilirim. Kabul edemediğim nokta ise işlemediğim bir suçun üzerini örtmek için yalan söylüyormuş gibi gösterilmek. Saklayacak hiçbir şeyim yok” dedi.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

'MÜKEMMEL DEĞİLİM; OLMAK DA İSTEMİYORUM'

Geçmişte partilemeyi çok sevdiğinin bir sır olmadığını söyleyen Cyrus; uyuşturucu ve içkiden, seksi dansları ve çıplak pozlarına, mahvettiği ilişkilerinden aldattığı insanlara kadar geçmişte yaptığı tüm çılgınlıkları içten bir şekilde paylaştı.

Cyrus, şöyle devam etti; “Burada saklayacak hiçbir sır yok. Yaşamımdaki her deneyimden bir şeyler öğrendim. Mükemmel değilim, olmak da istemiyorum, bu sıkıcı. Sizin gözlerinizin önünde büyüdüm, ancak önemli olan şu ki, büyüdüm. Her şeyi kabul edebilirim ama evliliğimin aldatma nedeniyle bittiğini kabul etmeyi reddediyorum. Liam ve ben 10 yıldır birlikteyiz. Bunu daha önce de söyledim ve bu değişmeyecek: Liam’ı seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bu noktada kendim için sağlıklı bir karar vermek ve önceki hayatımı ardımda bırakmak zorundayım. Uzun zamandır en sağlıklı ve mutlu dönemimdeyim. Şunu gururla söyleyebilirim, gençken olduğumdan çok daha farklı bir yerdeyim.”

BUT at this point I had to make a healthy decision for myself to leave a previous life behind. I am the healthiest and happiest I have been in a long time. You can say I am a twerking, pot smoking , foul mouthed hillbilly but I am not a liar. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

​Çiftin yollarını ayıracakları haberlerinin ardından Miley Cyrus, çıktığı tatilde Kaitlynn Carter ile öpüşürken objektiflere yansımıştı.

Bunun ardından ‘aldatma’, ‘kontrol dışı eğlence’ ve ‘uyuşturucu’ iddiaları gündeme gelmişti.

Ancak Cyrus bu ilişkisinin de sanıldığı gibi evliyken değil daha sonra başladığını savunmuştu.