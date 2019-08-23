Bir grup arkadaş 22 yıl önce gömdükleri zaman kapsülünü açtı: Hayatları hakkındaki tahminleri çarpıcı şekilde doğru çıktı

İngiltere’de bir grup kız arkadaş Facebook aracılığıyla birbirlerini bulup 22 yıl önce sakladıkları zaman kapsülünü açtı. Kapsülü açtıklarında 15 yaşlarındayken birbirlerinin gelecekleri hakkında yaptıkları tahminlerin çarpıcı şekilde doğru olduğunu gören grup, şaşkınlığa uğradı.

İngiltere’de şu an her biri 37 yaşında olan Gemma Lynch, Emma Page, Sian McGreary, Gemma Albiston, Gemma Roughsedge ve Katy Wynne 15 yaşında oldukları 1997 yılında arkadaşlıklarına dair hatıraları bir metal kutu ile gömmeye karar verdi.

Hatıra kutusuna pop yıldızı Peter Andre gibi isimlerin posterleri ve günlük yazılarının yanı sıra el yazısı ile yazılmış notlar bırakıp gelecekte nasıl yaşayacakları, düğünleri, kariyerleri, kiminle evlenecekleri gibi tahminlerde bulundular.

Chesire’de öğrenim gören grubun, okul bittikten sonra birbirleriyle olan teması koptu, ancak Emma Facebook’tan arkadaşlarını buldu ve her biri yeniden bir araya geldi. Grup ellerinde kürekler ve metal detektörüyle gömdükleri kutuyu yerinden çıkardı.

Time capsule from 1990s holds scarily accurate predictions for group of mates https://t.co/Wo9PzfreAg pic.twitter.com/zpIpHYOOhy — Daily Mirror (@DailyMirror) August 21, 2019

Kutuyu bulduklarında sevinç çığlıkları atan arkadaşlar, gelecekle ilgili yaptıkları tahminlerin çoğunlukla doğru çıktığını fark etti.

Düşündükleri gibi Emma bir ilkokul öğretmeni olmuştu, Gemma Albiston da hayvanlarla ilgili bir iş yapıyordu, yani bir köpek kuaförüydü.

Gemma Lynch, “Tahminlerimizin ne kadar doğru çıktığını görünce şok olduk. Haftaya evleniyorum. Kızlardan biri düğünümde giyeceğim gelinliği çizmiş ve bu gelinlik gerçekten de giyeceğim gelinliğe çok benziyor” dedi.

Grup geçmişe dönüp duygu dolu anlar yaşarken, kutuya sakladıkları sakızları, en sevdikleri bilezikler ve atıştırmalıklar gibi birçok eşyayı yeniden görme imkânı buldu.