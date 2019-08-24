Instagram'dan reklam sayısı değişikliği

Facebook'un sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram'dan reklam değişikliği haberi geldi. Facebook, reklam gelirlerinin az olduğu gerekçesiyle Instagram'da gösterilen reklamları iki katına çıkardı.

Webtekno'nun haberine göre, son dönemde kullanıcılar platformda sıklıkla reklam görmeye başladı. Facebook'un reklam gelirini bu yolla artırma isteğinden dolayı reklamların iki katına çıkarıldığı aktarılıyor.

Kullanıcıları isyan ettiren uygulamanın çıkış gerekçesi ise The Information'da yayınlanan bir raporda ortaya çıktı.

Rapora göre Facebook yöneticileri geçen yıl Instagram'daki reklam oranlarının sayısını 'kabaca iki katına çıkarmaları' talimatını verdiler.

Rapor, Facebook'un son iki yıl içinde Instagram üzerinde daha fazla hâkimiyet kurmasını, şirketin uygulamayı yeniden adlandırması ve Instagram'ın trafiğiyle uğraşma planını da içeren pek çok ayrıntı içeriyor. Ancak bu ayrıntılardan en dikkat çekeni, Facebook yöneticilerinin Instagram'a 'reklam sayılarınızı artırın' talimatı vermiş olması.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında şirketin ne kadar kazanç sağladığını açıklaması sırasında şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'ın 'Keşfet' bölümünü, uygulamaların reklam yükünü azaltmak için bir 'fırsat' olarak nitelendirmişti.

Instagram reklamları bu haziran ayına kadar henüz keşfet bölümüne girememişti ancak haziran ayında yapılan bir güncelleme ile birlikte keşfet bölümünde de reklam gösterilmeye başlandı.